Jawan : Nayanthara à Allu Arjun ; Stars du sud de l’Inde fans de Shah Rukh Khan

Gadar 2 étoile Déol ensoleillé est avant tout un père de famille, et il le tient de son père et acteur vétéran Dharmendra, qui est toujours connecté à ses racines bien qu’il soit devenu la plus grande star de Bollywood et il en va de même Déol ensoleillé, en fait, toute la famille Deol. Sunny Deol, qui surfe sur le succès après sa sortie à succès Gadar 2 a été franc avec les médias ces derniers temps et a exprimé tout son cœur. Dans l’une des interviews, le Gadar 2 On a demandé à la star s’il avait déjà été giflé par son père, Dharmendra, et la réponse est oui.

Quand Dharmendra a donné une gifle serrée à Sunny Deol à cause de CETTE raison

Parlant d’un des incidents de son enfance, la star de Gadar 2 a déclaré que lorsqu’il était très jeune, son père l’avait giflé après l’avoir surpris en train de faire une chose vilaine dont il ne se souvient plus maintenant. « J’avais trois doigts tamponnés sur mon visage parce que c’était la taille de mon visage à l’époque. Comme tout autre enfant, j’ai fait des choses coquines. Un jour, mon père m’a attrapé et m’a giflé. » Sunny Deol est le fils bien-aimé de son père Dharmendra, et aujourd’hui il est sacrément fier de lui et du succès dont il a été témoin à cet âge.

Sunny Deol continuera à se concentrer sur ses projets d’acteur et il est maintenant prêt à commencer à travailler sur Frontière 2. Dans l’une de ses interviews, il a mentionné comment le film était arrivé sur les étagères à mi-parcours, et maintenant ils envisagent de le relancer après avoir été témoins du succès massif de Gadar 2.

Et #Gadar2 SAUTE ENCORE sur #RakshaBandhan vacances IMPARABLE Traversera 475 cr AUJOURD’HUI [Thu] Traversera 500 cr le week-end 4 [Week 3] Ven 7,10 cr, Sam 13,75 cr, Dim 16,10 cr, Lun 4,60 cr, Mar 5,10 cr, Mer 8,60 cr. Total : 474,35 cr. #Inde affaires. #Box-office pic.twitter.com/X7p39pqkn4 Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 31 août 2023

Gadar 2 est en plein essor au box-office, et il est très près d’atteindre la barre des 500 crores qui sera atteinte ce week-end. Sunny Deol n’aurait jamais imaginé un tel succès pour Gadar 2, et il est seulement reconnaissant pour tout l’amour.