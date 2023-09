Jawan met en vedette Shah Rukh Khan et Nayanthara cherchent des bénédictions au temple de Tirumala avant la sortie du film [Watch]

Shah Rukh Khan et Nayanthara, le duo dynamique du prochain film Jawan, ont récemment visité le temple emblématique de Tirumala pour chercher des bénédictions avant la sortie très attendue du film. Les étoiles ont été aperçues en tenue traditionnelle, rayonnant de grâce et d’humilité alors qu’elles offraient leurs prières. La visite au temple symbolise leur foi profondément enracinée et l’importance qu’ils accordent à la spiritualité dans leur vie. En entrant dans les locaux du temple, Shah Rukh Khan et Nayanthara ont été accueillis par des fans enthousiastes rassemblés pour apercevoir leurs stars préférées. Les acteurs ont gracieusement reconnu leurs fans, saluant et souriant, créant une atmosphère de joie et d’excitation. Avec leurs prières sincères et les bénédictions du divin, Shah Rukh Khan et Nayanthara sont prêts à captiver le public avec leurs performances stellaires à Jawan. À mesure que la date de sortie se rapproche, l’anticipation continue de croître et les fans ont hâte d’assister à la magie qui se déroule sur grand écran.