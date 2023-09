Jawan : Les FRAIS ÉNORMES de Nayanthara pour la vedette de Shah Rukh Khan vous laisseront bouche bée

Jawan va bientôt sortir en salles. C’est Shah Rukh Khan’le projet à toute épreuve de se déclarer roi de 2023. Après PathaanJawan est la prochaine grande sortie de Shah Rukh Khan et, d’après le buzz autour du film, il semble que Jawan va faire exploser le box-office. Les analystes commerciaux suggèrent que Jawan gagnera énormément d’argent au box-office. Le film renforce également des stars stellaires comme Nayanthara, Vijay Sethupathi, Yogi Babu et beaucoup plus. Il y a beaucoup de rapports autour du casting et bien plus encore. Un dernier rapport fait la lumière sur la rémunération de Nayanthara pour Jawan.

Tout sur les honoraires de Nayanthara pour Jawan

Tel que rapporté par Siasat.com, Nayanthara a facturé un montant énorme pour Jawan. Pour être précis, elle a facturé Rs 11 crore pour Jawan. Il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet. Cependant, elle fait partie des actrices les mieux payées de l’industrie cinématographique du Sud. Elle a participé à de grands films comme Annaatthe, Bigil, et beaucoup plus. Nayanthara fait ses débuts à Bollywood avec Jawan et romancera nul autre que le roi de la romance, Shah Rukh Khan dans le film. La bande-annonce de Jawan publié aujourd’hui. Nayanthara joue le rôle d’un puissant policier. Elle est féroce et déterminée à vaincre la perversité. Jawan la bande-annonce a reçu un énorme écho et depuis ce matin, elle est tendance sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

Nayanthara fait ses débuts sur Instagram

Pendant ce temps, comme Jawan bande-annonce publiée, Nayanthara a également marqué ses débuts sur Instagram. Son premier message était Jawan bande-annonce. Plus tard, elle a également partagé une adorable photo avec ses fils Uyir et Ulag.

Jawan réalisé par Atlee sortira le 7 septembre. Le film verra Vijay Sethupathi comme le méchant. Il contient également des camées de Deepika Padukone et Thalapathy Vijay. Hier, un événement de lancement audio a eu lieu à Chennai. Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Atlee, Sanya Malhotra et bien d’autres y ont assisté. Nayanthara a sauté le grand événement.

Regardez la vidéo du lancement audio de Jawan ci-dessous :

Volonté Jawan être un succès au box-office ? Tout le monde croise les doigts.