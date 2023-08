Jawan : les fans deviennent fous de la dernière chanson de Shah Rukh Khan et Nayanthara, Not Ramaiya Vastavaiya [Watch Video]

Jawan de Shah Rukh Khan fait parler de lui. Après Pathaan, les fans attendent avec impatience de voir leur superstar préférée à Jawan. La bande-annonce du film devrait sortir le 31 août et SRK lui-même a demandé à tout le monde de regarder la bande-annonce avec lui et de porter une tenue rouge cette fois-là. Les fans sont absolument fous de la dernière chanson de Shah Rukh Khan et Nayanthara dans le film Jawan. Ce morceau palpitant a pris d’assaut Internet, les fans louant l’alchimie entre les deux stars et l’énergie contagieuse de la chanson. Outre Shah Rukh Khan et Nayanthara, le film met également en vedette Vijay Sethupathi et Deepika Padukone. Deepika fait une apparition spéciale et nous verrons également Sanya Malhotra et Priyamani dans le film. Jawan devrait sortir en salles le 7 septembre 2023.