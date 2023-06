Jawan : Les fans de Shah Rukh Khan peuvent s’attendre à des effets visuels exceptionnels du film d’action ; de nouveaux détails révèlent un budget stupéfiant

Jawan arrive le 7 septembre. Le film verra Shah Rukh Khan avec des puissances comme Nayanthara et Vijay Sethupathi. Le tournage de Jawan s’est terminé en mars 2023. Le dernier programme comprenait quelques chansons chorégraphiées par Farah Khan. Le film devait sortir le 2 juin mais maintenant il a été repoussé. Il semble que l’équipe travaille sur le VFX du film. Le reste de la post-production a été réalisé simultanément par Atlee et son équipe, mais Shah Rukh Khan est très particulier à propos des effets visuels. Nous savons qu’il est particulier à ce sujet étant donné qu’il a livré des films comme Ra.One et Zero qui avaient de bons effets spéciaux.

Selon un rapport de Sacnilk Entertainment, le film a un budget de Rs 200 à 250 crores. Shah Rukh Khan supervise personnellement le travail VFX effectué par sa société, Red Chillies Entertainment. Le VFX va être au même niveau que celui que nous avons vu dans Ra.One. Le film de Shah Rukh Khan est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre VFX de Bollywood. Le public indien regardant beaucoup de contenu étranger, les cinéastes ont intensifié leur travail sur les aspects techniques de leurs films. Le film est riche en action et VFX. Il semble qu’un chorégraphe d’action japonais ait été enrôlé.

La vidéo d’un cascadeur sur les plateaux de Jawan est devenue virale. Il a dit que Shah Rukh Khan n’était pas d’autres stars avec lesquelles il avait travaillé. Il semble qu’il vérifiait avec lui après chaque tir s’il allait bien. Si quelque chose tournait mal, c’est lui qui s’excuserait en premier. L’homme de la personne était Saddam. Il semble que Shah Rukh Khan vérifierait la sécurité de l’équipement. Il a été cité comme disant: « J’ai été étonné de voir quel genre de star il est. SRK est vraiment différent de tous ceux avec qui j’ai travaillé. »

Il semble qu’il y ait un monologue de cinq minutes où Shah Rukh Khan présentera Vijay Sethupathi. Les fans sont très impatients de les voir ensemble. Sanya Malhotra fait également partie du film. Jawan arrive le 7 septembre et le prochain grand film est Animal de Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna.