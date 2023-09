Jawan : Les fans de Shah Rukh Khan à travers le pays font tout leur possible pour célébrer la réservation à l’avance ; organisez des spectacles à 6 heures du matin, collez des affiches dans chaque rue et bien plus encore [WATCH]

Tout le monde attend avec impatience Jawan à libérer. Le film mettant en vedette Shah Rukh Khan dans un double rôle fait partie des films les plus attendus. Il y a beaucoup d’enthousiasme autour Jawan et cela se voit dans les numéros du box-office. Les réservations à l’avance pour Jawan a commencé hier en Inde et les fans de Shah Rukh Khan ont tout mis en œuvre pour en faire le plus gros succès de sa carrière. Outre l’énorme réservation à l’avance, les SRKians, comme on appelle ses fans, ne ménagent aucun effort pour promouvoir le film. De nombreuses activités promotionnelles sont menées par les fans à travers le pays.

Les SRKiens ne peuvent retenir leur enthousiasme Jawan

Le buzz autour Jawan c’est tellement que des spectacles sont organisés à 6 heures du matin. Le nouveau film de Shah Rukh Khan Jawan est devenu le premier film hindi à être diffusé à 6 heures du matin à l’emblématique Gaiety Galaxy. Il existe plusieurs vidéos sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) montrant comment les fanclubs de Shah Rukh Khan font de leur mieux pour créer Jawan un succès à succès. Les plus grands fan clubs de Shah Rukh Khan qui mettent tout en œuvre pour promouvoir Jawan incluent le SRK Kurnool CFC, le SRK Universe, l’équipe SRK Worriers et bien d’autres. Qu’il s’agisse de coller des affiches dans chaque rue de Chandigarh ou de réserver tout l’écran pour que les membres des fanclubs puissent le regarder, les SRKiens sont extrêmement enthousiastes à l’idée de créer Jawan le plus gros succès au box-office.

Regardez la vidéo des fan clubs de Shah Rukh Khan célébrant Jawan.

?? Notre #Bombay L’équipe est en mode fête alors que les réservations à l’avance pour Jawan ont commencé ! Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons réservé la totalité de la salle de 1 000 places. #Gaieté théâtre pour le tout premier spectacle historique de Jawan à 6 heures du matin ! L’excitation est palpable et le pop-corn est pic.twitter.com/eihIzrS3FI Fan Club de l’univers de Shah Rukh Khan (@SRKUniverse) 1er septembre 2023

Shah Rukh Khan peut véritablement être qualifié de roi. Il fait partie des rares acteurs à bénéficier d’un tel fandom. Parler de Jawan, le film met également en vedette Nayanthara, Deepika Padukone, Vijay Sethupathi, Yogi Babu, Sanya Malhotra et bien d’autres dans des rôles clés. Il a également une apparition de Thalapathy Vijay. Réalisé par Atlee, Shah Rukh Khan Jawan sort le 7 septembre.