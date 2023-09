Jawan : Les créateurs de Tiger 3 saisissent l’occasion, un teaser de 90 secondes du film de Salman Khan sera diffusé pendant le film ?

Jawan est le film dont tout le monde parle. Shah Rukh Khan s’associe pour la première fois au cinéaste Atlee. Dans Jawan, il joue les rôles d’un père et d’un fils. La superstar fait équipe avec un solide équipage du sud de l’Inde qui comprend Nayanthara, Yogi Babu et Vijay Sethupathi. C’est une première pour Shah Rukh Khan à plusieurs niveaux. Le marché du sud de l’Inde est également très enthousiasmé pour Jawan, car Atlee, Nayanthara et Anirudh Ravichander y ont une base établie. Désormais, les fans de Salman Khan ont également quelque chose à attendre de Jawan. Il semble qu’un teaser de 90 secondes du film Tiger 3 de Salman Khan sera diffusé dans l’intervalle du film.

Jawan, une grande opportunité pour les créateurs de Tiger 3

Un expert commercial a publié un article selon lequel il y aurait une rumeur selon laquelle Yash Raj Films pourrait mettre un teaser de 90 secondes de Tiger 3 pendant l’entracte. On le sait, Tiger 3 est le prochain grand film d’action de Bollywood après Jawan. De plus, Shah Rukh Khan a fait une longue apparition dans le film en tant que Pathaan. Aditya Chopra a fait des folies près de Rs 40 crores sur une séquence de jailbreak tournée sur l’île de Madh. En fait, un aperçu de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a également été partagé pendant l’intervalle de Pathaan.

En fait, Atul Mohan, un expert en commerce, avait également partagé le tweet, mais il semble qu’il l’ait supprimé. Cela pourrait être un énorme coup de pouce pour les deux films. Jawan a rouvert des théâtres même dans les petites villes. Jetez un oeil à la réaction des fans…

Salman Khan a fait l’éloge de Jawan dès le premier regard. En fait, certains se demandaient s’il était devenu chauve pour promouvoir le film. Shah Rukh Khan a déclaré que Salman Khan l’aimait beaucoup et n’avait pas besoin d’adopter un look pour montrer son soutien à son projet. Avec Shah Rukh Khan assistant à la fête à succès de Gadar 2, Bollywood semble plus unifié que jamais.