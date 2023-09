Jawan : Le prochain film de Shah Rukh Khan est-il sur le point de dépasser le record du box-office de Pathaan ?

Le prochain film de Shah Rukh Khan, « Jawan », suscite un immense enthousiasme et une immense anticipation parmi les fans et les initiés de l’industrie. Avec son précédent blockbuster « Pathaan » plaçant la barre haute, tous les regards sont tournés vers SRK pour voir s’il peut battre son propre record au box-office. « Jawan » promet d’être une expérience cinématographique passionnante, avec Shah Rukh Khan en pleine forme, offrant un des performances pleines de puissance. Le film présente Khan dans un nouvel avatar passionnant, captivant le public par son charme et son intensité.

Les fans attendent avec impatience la sortie de « Jawan », dans l’espoir d’être témoins de la magie que seul SRK peut créer sur grand écran. Pathaan de Shah Rukh Khan a gagné Rs 45 crores au Royaume-Uni. C’était le film indien le plus rentable là-bas. Le jour de l’ouverture était de 320 000 livres. Ce sera le premier film indien à être projeté sur un écran de 125 x 72 pieds. Cela se produira en Allemagne. Même Pathaan a bien réussi en Europe.