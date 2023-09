Jawan : le nouveau film de Shah Rukh Khan crée l’histoire ; les cinémas voient des spectacles à 5 heures du matin pour la première fois pour un film de Bollywood ?

Jawan est le film qui a enthousiasmé tous les cinéphiles et le commerce. Shah Rukh Khan s’est associé pour la première fois à Atlee, le hitmaker du Sud. Le cinéaste a réalisé des films comme Bigil, Mersal et Theri. Jawan devrait ouvrir à rien de moins que Rs 65 crores le premier jour sur le marché indien. Le Tamil Nadu et le Kerala enregistrent d’énormes réservations pour le film. D’autres villes comme Hyderabad, Kolkata et Patna sont en tête du côté Est. Désormais, il est officiel que les spectacles de Jawan débuteront à 5 heures du matin. Cela ne s’est jamais produit auparavant pour aucun film de Bollywood. Shah Rukh Khan a été l’une des principales stars qui ont revitalisé même les plus petits théâtres indiens avec Pathaan. Dernièrement, même Sunny Deol et Gadar 2 ont aidé l’entreprise.

Jawan 5 heures du matin montre en ceinture hindi

La chaîne de cinéma Miraj Cinemas a annoncé sur son compte Twitter qu’il y aurait des spectacles à 5 heures du matin dans le pays. C’est peut-être la première fois pour un film bollywoodien. Gadar 2 avait des émissions à minuit et même jusqu’à 1h45 du matin, mais cela s’est produit après la première réponse au film.

Spectacle à 5h du matin pour Jawan. Est-ce le premier spectacle en Inde ?! https://t.co/gdmEx86K4s Hipster (@Hipsterrrific) 4 septembre 2023

La manie de Jawan s’empare des fans de Shah Rukh Khan

De nombreux fan clubs de la star ont réservé des salles complètes pour voir le film, premier jour, premier spectacle. Cela se produit dans des villes comme Sangli, Jalgaon et d’autres régions du Maharashtra. Il y a des projections réservées aux femmes organisées par les fan clubs. La plus grande histoire a été créée au Bihar dans des endroits reculés comme Motihari, Forbesganj, Amravati, où les propriétaires ont ajouté des spectacles à 5 heures du matin. Hier seulement, 2,5 lakh de billets ont été vendus.

Billets 2,6 L vendus pour le Jour 1 au PIC. Nous traverserons 3L d’ici ce soir et devrions ensuite traverser Pathaan au cours des 2 derniers jours d’avancée. https://t.co/NSLxYzxOHp Hipster (@Hipsterrrific) 4 septembre 2023

Jawan, réalisé par Atlee, aurait impressionné le Conseil de censure. On dit même que Shah Rukh Khan a livré sa meilleure performance en carrière dans le film. Les sources du Censor Board ont fait l’éloge de la cinématographie, de la musique de fond et de l’action. Shah Rukh Khan a organisé des événements promotionnels à Chennai et à Dubaï, qui ont tous deux été des succès.

#Jawan Vente de billets pour Madurai pour le JOUR 1 HINDI INOX : 652 Vétri : 39 Méga ouverture de masse garantie ?????#JawanFirstDayFirstShow #3DaysToJawan #SRK #ShahRukhKhan @IAmSRK Ashok | (@AshokOfficial_) 4 septembre 2023

Shah Rukh Khan a prodigué son amour à toute l’équipe de Jawan sur les réseaux sociaux et lors de l’événement. Les fans du Sud adorent son lien avec Atlee et Anirudh Ravichander.