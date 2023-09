Jawan : Le film de Shah Rukh Khan a une apparition confirmée de Thalapathy Vijay ? L’enthousiasme des internautes atteint son paroxysme

Shah Rukh Khan film Jawan crée l’histoire au box-office avant même sa sortie. Les réservations à l’avance dans des États comme le Kerala, le Tamil Nadu et le Bihar constituent un nouveau niveau pour tout acteur de Bollywood. Jusqu’à présent, environ 7 lakh de billets ont été vendus dans toute l’Inde. Près de quatre lakh dans les quatre plus grandes chaînes de théâtre du pays. Le Tamil Nadu est fou de Jawan, car Atlee y a une base de fans établie avec des films comme Bigil, Mersal et Theri. Mais quelle est la grande surprise, c’est l’apparition attendue de Thalapathy Vijay à Jawan. Des millions de fans souhaitent voir les deux géants du cinéma indien sur le même écran.

Jawan : une publication sur les réseaux sociaux suscite des spéculations

Il y a un post sur la poignée Lets Cinema selon lequel Jawan a une surprise. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une apparition de Thalapathy Vijay. Certains disent qu’il n’y a pas de camée, mais Shah Rukh Khan fait référence à la superstar tamoule. D’autres disent même qu’Allu Arjun a une apparition dans la version Telugu tandis que Thalapathy Vijay est là dans la version tamoule. Il semble que même Sanjay Dutt fasse partie de Jawan. Les rumeurs ont atteint de nouveaux sommets sur les réseaux sociaux. Lorsque Shah Rukh Khan est venu à Chennai, il a rencontré Rajinikanth et Thalapathy Vijay. Il a dit qu’il avait raté la rencontre avec Ajith.

Jawan : Shah Rukh Khan dans un double rôle

Même si la bande-annonce de Jawan n’a pas révélé grand-chose, on peut deviner que Shah Rukh Khan joue un double rôle. Nayanthara joue le rôle d’une femme officier. Le film a également Ridhi Dogra, Priyamani et Sanya Malhotra dans des rôles de soutien. La bande-annonce a été diffusée sur le Burj Khalifa. Ils ont également publié une version arabe de Chaleya. Lors de l’événement de Chennai, toutes les stars tamoules ont comblé Shah Rukh Khan de leur amour. Même Kamal Haasan avait un message spécial pour lui. Tout le monde est surpris de voir à quel point Atlee et Anirudh Ravichander aiment Shah Rukh Khan. Il semblerait que la superstar ait également reçu des cadeaux pour le compositeur. Le film sortira dans le monde entier le 7 septembre 2023.