Jawan : le cascadeur de Shah Rukh Khan l’appelle le « banda le plus doux », loue son humilité et son dévouement

Shah Rukh Khan a gagné le surnom de Bollywood Baadshah pour ses performances inégalées. Mais ses fans ne le couvrent pas seulement d’amour pour son courage d’acteur sans faille. L’humilité de la superstar les séduit également. En fait, la politesse de Shah Rukh Khan a également touché le cœur des acteurs et des membres de l’équipe des films dans lesquels il a travaillé. Un autre exemple de SRK étant un homme au cœur d’or a été partagé par Saddam, un cascadeur, qui a travaillé en étroite collaboration avec Shah Rukh dans le prochain film de l’acteur Jawan.

Le cascadeur de Jawan parle de l’humilité de Shah Rukh Khan

Saddam, un expert en action, dans une interview avec un portail médiatique, a qualifié Shah Rukh Khan de « banda le plus doux » qu’il ait rencontré. Il a en outre été impressionné par le dévouement de la superstar à son travail. Partageant l’expérience du travail avec SRK, Saddam a révélé que l’acteur de Pathaan ne ressemblait à aucun autre héros qu’il avait rencontré. « Il m’a demandé comment j’allais faire cette cascade et a vérifié la sécurité. Il avait peur que je sois blessé et je l’ai informé de la sécurité », a déclaré le cascadeur.

La personnalité bienveillante de Shah Rukh Khan impressionne le cascadeur Jawan

Saddam a ajouté que Shah Rukh Khan était activement impliqué sur les plateaux de tournage, désireux de discuter des détails d’une cascade. Mais, selon Saddam, la « meilleure chose » qui séparait la superstar de Bollywood des autres stars était que SRK s’assurait de vérifier Saddam chaque fois qu’un plan d’action était terminé. Il avait l’habitude de dire : « Tu thik hai ? (tu vas bien) », a déclaré l’expert en action.

Shah Rukh Khan a pris le blâme quand un coup de feu s’est trompé

Saddam a en outre parlé d’une autre qualité appréciable de Shah Rukh Khan. Chaque fois qu’une séquence de film ne se déroulait pas comme prévu, Shah Rukh n’a jamais signalé les défauts à l’équipe. Au lieu de cela, il a pris le blâme sur lui-même. « J’ai été étonné de voir quel genre de star il est. SRK est vraiment différent de tous ceux avec qui j’ai travaillé », a conclu Saddam. Lâchant des applaudissements sur l’engagement au travail de Shah Rukh, Saddam a déclaré que la superstar avait livré une scène de combat intense en un seul coup sans même prendre l’aide de Saddam.

Date de sortie de Jawan

Jawan est présenté comme un artiste d’action à indice d’octane élevé. Après le blockbuster Pathaan, les cinéphiles attendent beaucoup de ce réalisateur d’Atlee. Mettant également en vedette Nayanthara dans le rôle principal féminin, Jawan devrait sortir sur les grands écrans le 7 septembre.