Shah Rukh Khan a des admirateurs à travers le monde, et c’est la raison pour laquelle il est la dernière des stars ; personne ne pourra jamais remplacer Jawan Khan. Jawan, le dernier blockbuster de King Khan, fait des ravages au box-office et gagne le cœur de tous ceux qui ont regardé le film. Alors que tout le monde salue la superstar, un autre admirateur rejoint la ligue : il s’agit de l’acteur pakistanais. Ali Zafar. Le Cher Zindagi, L’acteur a utilisé son compte sur les réseaux sociaux et a fait l’éloge de la superstar et l’a appelé au-delà des superproductions. Faire l’éloge du Jawan superstar, Ali a partagé son expérience personnelle et a déclaré : « Mon observation personnelle à propos de @iamsrk. Il a beaucoup plus à offrir dans son cœur et dans son être que ce que le monde a vu. Les superproductions ne sont que la pointe de l’iceberg. Ils ne définissent pas lui. Son intellect et son expérience le font.

Shah Rukh Khan a été admiré par le monde en ce moment, et sa dernière version Jawan crée des vagues au box-office pour plusieurs raisons : premièrement, haut la main, Atlee a fait un travail formidable et a frappé au bon endroit ; deuxièmement, le film aborde des sujets importants basés sur la corruption avec une résolution remarquable ; troisièmement, le film parle aussi indirectement de l’autonomisation des femmes car le film s’articule autour de personnages féminins forts ; et enfin, le charme de Shah Rukh Khan vous bouleverse.

La superstar est tout à fait reconnaissante envers ses fans d’avoir fait de Jawan un énorme succès, et il remercie tout le monde pour tout son amour. Après avoir donné deux blockbusters massifs, Shah Rukh Khan sera vu dans Rajkummar Hiranic’est Dunky, dont la sortie est prévue pour décembre, et qui serait un méga blockbuster.