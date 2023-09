Jawan : La police réprime le piratage et des plaintes pénales sont déposées contre des individus partageant du contenu piraté via diverses plateformes

La popularité croissante de Jawan a créé une énorme augmentation du contenu piraté avec des clips et le film divulgués sur diverses plateformes. Pour résoudre ce problème, Red Chillies Entertainment a pris des mesures disciplinaires strictes à l’encontre des personnes partageant les clips ou les téléchargeant sur des plateformes telles que WhatsApp et autres.

Plusieurs agences anti-piratage ont été embauchées par la maison de production pour traquer de manière agressive les individus et les groupes, qui sont ensuite signalés à la police pour qu’elle engage des poursuites pénales pour propagation du piratage. La maison de production a déposé aujourd’hui une plainte auprès de l’inspecteur de police, M. Amar Patil, du poste de police de Santacruz West, contre les personnes qui se livrent au piratage.

Plainte de police déposée contre des personnes propageant des actes de piraterie

Selon une source proche de la maison de production*, « Nous avons déjà traqué les comptes piratés gérés par des individus sur diverses plateformes, des poursuites pénales et civiles ont été engagées contre eux pour avoir diffusé le contenu piraté du film Jawan. Le piratage est un problème majeur auquel nous sommes confrontés. par l’industrie cinématographique dans son ensemble et sape le travail acharné de milliers de personnes associées au film. De tels actes d’enregistrement et de fuite illégaux équivaut à de la tricherie, du vol et de la violation/violation de la propriété intellectuelle ».

La maison de production a constaté que la nature de la violation du contenu piraté indique clairement que celui-ci a été illégalement consulté et volé par des personnes qui le distribuent illégalement pour obtenir des gains monétaires. De plus, un tel acte n’aurait pas été possible sans la participation de l’accusé à un complot criminel. Des mesures pénales seront donc prises contre des individus et des groupes.

Plus tôt cette année, la Haute Cour de Delhi a accordé une ordonnance John Doe en faveur de la maison de production pour qu’elle prenne des mesures contre les fuites de vidéos et les copies piratées du film.