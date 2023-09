Jawan : la Fondation Meer de Shah Rukh Khan organise une projection spéciale du nouveau film pour les personnes défavorisées

Shah Rukh Khan se prélasse dans la gloire de Jawan tout de suite. Il manque moins de Rs 50 crores au film pour atteindre Rs 1 000 crores au box-office mondial. Shah Rukh Khan a dirigé hier une session Ask SRK et il a été interrogé sur la charité. Eh bien, Shah Rukh Khan a une ONG appelée Fondation Meer ce qui contribue à l’amélioration de la société. Et avec la Fondation Meer, il a réalisé une projection spéciale du nouveau film de la superstar Jawan pour les personnes défavorisées.

Shah Rukh Khan Fondation Meer mène Jawan dépistage

Récemment, l’organisation non gouvernementale a présenté une projection spéciale de Jawan pour les personnes défavorisées et leur redonner ainsi le sourire. Regarder un film au cinéma est une expérience unique. Et un film aussi divertissant que Jawan il faut le voir au cinéma. Le nouveau film a été projeté dans une vingtaine d’ONG à travers le pays. Le réseau social officiel de l’ONG a partagé une vidéo montrant des aperçus de personnes ayant eu la chance de regarder le film récemment sorti mettant en vedette Nayanthara, Deepika Padukone, Vijay Sethupathi et d’autres célébrités.

Au cours de la session Ask SRK, l’un des fans a également interrogé Shah Rukh Khan sur la charité maintenant que Jawan réalisé par Atlee est également un film à succès. Le fan a posé des questions sur le travail impliqué dans la Fondation Meer. Shah Rukh a répondu en disant qu’ils allaient dans la bonne direction et aidaient autant de personnes à mener une vie plus heureuse. Cependant, l’acteur estime qu’il n’est pas nécessaire d’en parler. Cependant, il s’est réjoui de demander à son équipe de montrer Jawan à toutes les ONG cette semaine. Cette idée a été suggérée par un fan du roi Khan. Et il en était heureux.

Jawan collection au box-office

Le film de Shah Rukh Khan progresse rapidement pour entrer dans le club des Rs 1000 crore au box-office mondial. Il a jusqu’à présent gagné Rs 953,97 crores. Si l’on ajoute les collections de Pathaan de Rs 1 055 crores, Shah Rukh Khan à lui seul a rapporté Rs 2 000 crores via ses deux films. Au niveau national, Jawan aurait fait des affaires de Rs 532,93 crores, toutes langues comprises. Nous sommes actuellement au 17e jour. Jawan a environ 7 jours en main pour battre le record du nouveau film de Sunny Deol Gadar 2qui est le film le plus rapide à réaliser Rs 500 crores (hindi). JawanLes collections en hindi de Rs 480,54 crores.