Jawan : La folie de Shah Rukh Khan s’empare de l’Amérique ; le film avec Nayanthara bénéficie d’un élan supplémentaire sur le marché étranger

Il reste 12 jours pour la sortie de Shah Rukh Khan vedette Jawan. Le nouveau film mettant également en vedette Nayanthara, Sanya Malhotra et autres sortira dans le monde entier le 7 septembre. Le rapport de réservation préalable de Jawan pour les États-Unis semble fantastique. Inutile de dire que le film Atlee va faire des ravages au box-office étranger. Selon les rapports, le nouveau film à venir de Shah Rukh Khan a déjà collecté environ Rs 1 crore via une réservation à l’avance. Mais attendez d’entendre ceci : le Jawan et la fièvre de Shah Rukh Khan s’est ranimée, donnant un élan supplémentaire.

La folie de Jawan et Shah Rukh Khan saisit l’Amérique avec un enthousiasme renouvelé

Jusqu’à il y a quelques heures, le film de Shah Rukh Khan Jawan aurait vendu 10 000 billets le premier jour, gagnant ainsi environ Rs 1 crore en réservant à l’avance 15 jours avant la sortie. Maintenant, un nouveau reportage sur le divertissement a fait surface qui prétend qu’en raison du battage médiatique vertigineux et de la manie pour Jawan, le nombre de spectacles et de lieux sur le marché étranger a augmenté. Oui, vous avez ce droit. Précédemment Jawan allait avoir environ 1 600 spectacles dans 367 lieux. Mais selon le dernier buzz, ce nombre est passé à 1 777 spectacles et 407 lieux. C’est assez énorme et quelque chose nous dit qu’à mesure que le jour de la sortie approche, les chiffres vont augmenter de plus en plus.

Statut du box-office américain de Jawan ; avance de réservation en Inde

Jawan a désormais vendu 11 880 billets, augmentant ainsi les collections de réservations anticipées de 1 crore à environ 1,5 crore le jour de l’ouverture. Et ce sont des chiffres environ deux semaines avant la sortie du thriller d’action vedette de Shah Rukh Khan, Nayanthara. Nous entendons également dire que la réservation à l’avance pour Jawan devrait démarrer en Inde le dimanche 27 août. Alors Jawan est prêt à faire s’effondrer le marché indien. Un reportage médiatique affirme que Jawan pourrait sortir 8 500 à 9 000 écrans à travers le monde. Ce sont des rapports en ligne, mais nous ne pouvons pas attendre que les chiffres officiels tombent. L’enquête pour la réservation anticipée de billets pour Jawan a commencé sur le marché indien, tel est le battage médiatique autour du film de Shah Rukh Khan. Et pourquoi pas après tout, il a donné le plus gros blockbuster de tous les temps, Pathaan juste plus tôt cette année.

Regardez la vidéo de Nayanthara et d’autres actrices interprétant des rôles pleins d’action ici :

Shah Rukh Khan sera-t-il vu dans un double rôle ? Les noms des personnages divulgués

Vous aurez entendu dire que Shah Rukh Khan pourrait jouer un double rôle dans Jawan, celui d’un père et d’un fils. Alors qu’Atlee et les créateurs sont restés muets sur le buzz, apparemment, les noms de ses deux personnages ont été divulgués en ligne. Selon un rapport de Siasat.com, le père s’appellera Vikram tandis que le fils s’appellera Azaad. Les fabricants n’ont pas encore répondu à ces affirmations. Quoi qu’il en soit, ces rumeurs ne se réaliseraient qu’après sa sortie. Pendant ce temps, Shah Rukh Khan a récemment révélé ses multiples looks du film.