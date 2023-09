Jawan : Kangana Ranaut consacre un message d’appréciation spécial à Shah Rukh Khan après le succès à succès de son film

Kangana Ranaut s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour rédiger un message d’appréciation sincère pour nul autre que le roi de Bollywood lui-même, Shah Rukh Khan. Ce geste s’explique par le succès massif de son récent film, qui a enflammé le box-office. « D’être l’amant ultime des années 90 à une lutte de dix ans pour réinventer sa connexion avec son public entre la fin de la quarantaine et le milieu de la cinquantaine et finalement devenir le super-héros de masse indien par excellence à l’âge de 60 ans (presque) C’est tout simplement héroïque, même dans la vraie vie. Je me souviens de l’époque où les gens le radiaient et se moquaient de ses choix, mais son combat est une classe de maître pour tous les artistes jouissant de longues carrières qui doivent se réinventer et se rétablir. SRK est le dieu du cinéma qui Le cinéma n’a pas seulement besoin de ses câlins ou de ses fossettes, mais aussi d’un sérieux sauvetage du monde. (Émoticônes souriantes) Je m’incline devant votre persévérance, votre travail acharné et votre humilité. Roi Khan », a-t-elle écrit. Jawan a créé l’histoire avec ce jour. une collection du film, car le film aurait collecté Rs 75 crore, et ce sont les premières estimations