Jawan : Gros coup dur pour le film de Shah Sukh Khan à Calcutta, Delhi ?

Shah Rukh Khan et Nayanthara partagerons l’espace d’écran ensemble dans Jawan pour la première fois. Le nouveau film va créer un tsunami, une tempête au box-office. Le Bande-annonce de Jawan a reçu une réponse retentissante de la part du public. Ils pensent que le nouveau film de SRK va battre tous les records des films précédemment sortis, notamment Pathaan et Gadar 2. Et au milieu de l’énorme battage médiatique et malgré les premières tendances et prédictions, le Jawan collection au box-office pourrait être affecté. Les raisons sont énumérées ci-dessous…

Shah Rukh Khan en vedette Jawan ne sera pas projeté au populaire cinéma à écran unique de Calcutta

Vous avez bien lu. Une publication sur Facebook devient virale en ligne et dans l’actualité du divertissement. Il est partagé par un pseudo appelé Cinema – A Love Letter. La page fan partage les SVF qui distribuent Jawan à Calcutta ont fait des demandes illogiques aux cinémas Priya. Ils ont demandé aux propriétaires de salles de présenter les films bengalis de SVF au lieu de présenter Jawan ou Salman Khan, vedette de Katrina Kaif. Tigre 3 qui sortira en novembre de cette année. La page des fans remet en question la décision en soulignant Jawan et Tigre 3 étant de grands attraits de foule. Les propriétaires du cinéma Priya n’ont pas accédé aux demandes et, par conséquent, Jawan n’y seront pas projetés. Consultez la publication FB ici :

Le Sommet du G20 affectera-t-il Jawan ?

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le sommet du G20 se tiendra à Delhi, la capitale de Bharat (Inde), du 8 au 10 septembre. Cela pourrait affecter la libération de Jawan et de ses activités. Les déplacements du public dans la capitale pourraient être restreints, indique un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement. Un confinement à l’échelle de la ville sera imposé pendant cette période. Jawan sort enfin demain. Et par conséquent, le sommet du G20 pourrait affecter les affaires du nouveau film vedette de Shah Rukh Khan.

La Coupe d’Asie va-t-elle affecter les affaires du nouveau film de Shah Rukh Khan, Jawan ?

Le cricket est l’un des sports les plus appréciés du pays. C’est comme un festival en Inde/Bharat. La Coupe d’Asie commence actuellement et l’équipe indienne de cricket joue de la même manière. Le 10 septembre, l’Inde affrontera le Pakistan, son principal rival. Les matchs Inde contre Pakistan signifient que chaque paire d’yeux serait rivée sur les écrans de télévision pour regarder le match. Et si les deux équipes parviennent à atteindre la phase finale de la Coupe d’Asie, elles pourraient à nouveau se retrouver le 17 septembre. Le 10 et le 17 sont des dimanches. Et dans le secteur du cinéma, les dimanches sont également cruciaux. Et par conséquent, les gens pourraient choisir l’Inde contre le Pakistan plutôt que de regarder Jawan dans les salles dimanche. Voyons ce qui se passe.