Jawan et Gadar 2 sont des « ghinauni filmein », Nana Patekar s’en prend aux nouveaux films de Shah Rukh Khan et Sunny Deol

Nana Patekarqui sera vu ensuite dans Vivek Agnihotric’est La guerre des vaccins, a été vu en mode coup de gueule lors du lancement de la bande-annonce de son film. L’acteur accusé de MeToo a été vu en train de parler de manière agressive et négative des derniers films à succès et à succès, et les internautes ont le sentiment qu’il le ciblait indirectement. Shah Rukh Khan vedette Jawan et Sunny Deol’s Gadar 2. L’acteur a décrit ces derniers films à succès comme ghinoni (dégoûtant) et a mentionné lors du lancement de la bande-annonce qu’il ne pouvait même pas regarder ces films et qu’il était parti à mi-chemin.

Pendant le La guerre des vaccins lancement de la bande-annonce, Mamie a dit : « Ab jis tarah ki filmein hit ho rahi hain… maine kal ek film jo bahut hi hit hui maine dekhi woh… Main matlab puri dekhi nahi pa raha tha. Lekin woh filmein bahut chalti hain. Ab mujhe lagta hai ki baar-baar hum iss tarike ka matériel dikhake logo ko majboor kartein hain yeh pasand karne ke liye (Le genre de films réalisés aujourd’hui est tel que l’autre jour, j’ai vu un film à succès récent et je n’ai même pas pu m’asseoir dessus. Je Je ressens qu’en faisant de tels films encore et encore, nous forçons les gens à les regarder). »

Nana Patekar’s fouille indirectement à Jawan et Gadar 2 devient viral et nous nous demandons si l’acteur vétéran était prêt à ce que ses déclarations fassent la une des journaux et créent un émoi en ligne. Nana Patekar a même critiqué les créateurs pour ne pas l’avoir choisi dans la suite de Welcome en mentionnant qu’ils estimaient qu’il était maintenant trop vieux pour le rôle. L’accueil était entièrement consacré à Uday Shetty et Majnu Bhai, et les fans sont également déçus.

Eh bien, avant Nana Patekar, Naseeruddin Shah a aussi parlé de la façon dont les films aiment Gadar 2, l’histoire du Kerala sont dangereux et régressifs. « Il ne suffit pas d’aimer son pays, mais de battre le tambour et de se créer des ennemis imaginaires. Ce que ces gens ne réalisent pas, c’est que ce qu’ils font est très nocif. En fait, des films comme « Kerala Story » et » Gadar 2′, je ne les ai pas vus mais je sais de quoi il s’agit ».