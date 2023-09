Jawan : Eijaz Khan révèle comment la superstar Shah Rukh Khan fait en sorte que tout le monde se sente spécial après une dure journée de travail

Jawan fait de belles affaires aux guichets. Le film a rapporté plus de Rs 129 crores dès le premier jour. Aujourd’hui, c’était vendredi et les collectes dans la journée ont un peu ralenti. Mais Shah Rukh Khan et le film Atlee accéléreront encore une fois samedi et dimanche. Nous voyons l’amour que suscite le film. Les meilleurs cinéastes du Sud comme Lokesh Kanagaraj, Nelson Dilipkumar et Venkat Prabhu ont envoyé leur amour à Atlee qui fait ses débuts à Bollywood. Le personnage de Vikram Rathore incarné par Shah Rukh Khan va être emblématique. Tous ceux qui ont vu le film ont soif de lui et comment.

L’acteur de Jawan Eijaz Khan fait une déclaration chaleureuse à propos de Shah Rukh Khan

Eijaz Khan a déclaré à Instant Bollywood que Shah Rukh Khan est l’une des stars les plus gracieuses. Il a dit qu’il interagissait régulièrement avec chaque personne sur le plateau. Eijaz Khan a déclaré que même si les gens sentent qu’ils l’aiment beaucoup, la superstar sait comment lui rendre la pareille. Eijaz Khan a déclaré que les gens se ressaisissent dès son arrivée sur un plateau. Il a dit qu’après avoir fait ses valises, la superstar rencontrait tout le monde après s’être changé. L’acteur embrasse apparemment chacun des membres du plateau. Eijaz Khan aurait déclaré: « Et vous vous sentez si spécial. C’est comme si votre journée était faite, votre mois était fait, votre vie était faite. ‘Shah Rukh Khan m’a serré dans ses bras’. » L’acteur aime aussi connaître des anecdotes sur leur vie.

Jawan se déchaîne au box-office

Le film de Shah Rukh Khan a rapporté 10 crores de roupies sur le marché nord-américain. Les chiffres du Moyen-Orient sont également stupéfiants. Dans le film, il joue le rôle d’un père et d’un fils. Tout le monde est gaga de la façon dont il a joué les deux personnages. Nayanthara est la principale dame tandis que Vijay Sethupathi est le principal méchant. Deepika Padukone a laissé une énorme marque avec son camée. Elle est le quotient émotionnel du film. Les fans adorent la chimie du senior Rathore et Deepika Padukone. Jawan devrait franchir les Rs 500 crores de Pathaan dans les prochains jours.