Jawan : Droits musicaux de Shah Rukh Khan vedette VENDUS pour un prix exorbitant ; savoir ici

Jawan de Shah Rukh Khan nous tient en haleine. La date de sortie du film étant encore dans deux mois, nous sommes impatients d’en savoir plus sur les mises à jour concernant le réalisateur d’Atlee. Et, on dirait qu’on en a un. Selon les rapports, les droits musicaux de Jawan ont été vendus à un montant exorbitant entre Rs 25-30 crore à T-Series. Bien que, plus tôt, il ait été rapporté que T-Series facturait Rs 36 crore pour les droits musicaux, une source proche de l’industrie cinématographique hindi a maintenant affirmé que la nouvelle était un canular.

Les droits musicaux de Jawan vendus à T-Series

Un rapport a révélé que Jawan étant le film très attendu de 2023, il n’était pas surprenant que les droits musicaux de la vedette de Shah Rukh Khan soient vendus à un rythme élevé. Clarifiant les rumeurs en cours, la source a partagé: « Cependant, contrairement aux informations selon lesquelles les droits seraient vendus pour Rs 36 crore, les fabricants ont récolté entre Rs 25 et 30 crore pour la même chose. »

Appelant les spéculations sur la vente des droits musicaux de Jawan pour Rs 36 crore comme « sans fondement », la source a ajouté : « Rs 36 crore est un montant incroyablement élevé pour les seuls droits musicaux. Il n’y a aucune chance que cela se produise. » Mais, la source a convenu qu’un film ratissant Rs 25-30 crore pour ses droits musicaux, dans un « accord sans précédent » était en effet « plus élevé que d’habitude ». Bollywood Hungama a en outre mentionné que d’autres grandes sociétés de musique gardaient un œil sur les droits de Jawan. Mais, dans la compétition au coude à coude, la série T s’est révélée triomphante.

La séquence sous-marine de Jawan a fuité

Plus tôt, une scène divulguée d’une séquence sous-marine de Jawan a été publiée sur Twitter par une page de fans. Il a capturé un aperçu d’un équipement à base d’eau flottant dans une piscine. Mais ni Shah Rukh Khan ni aucun membre de la distribution ou de l’équipe n’ont été repérés dans la vidéo. Plus tard, le clip visuel enregistré a été supprimé de Twitter, en raison de problèmes de droits d’auteur. La séquence sous-marine serait supervisée par le directeur d’action Sunil Rodrigues.

Distribution et date de sortie de Jawan

Outre Shah Rukh Khan, Jawan possède un ensemble de distribution composé de Nayanthara en tant que rôle principal féminin et de Vijay Sethupathi en tant qu’antagoniste. L’actrice Asur Ridhi Dogra a également été engagée pour jouer un rôle important dans le film. Jawan devrait sortir sur les grands écrans le 7 septembre.