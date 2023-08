Jawan : Depuis qu’il se tenait devant Mannat jusqu’à finalement le diriger, Atlee raconte sa manifestation de 13 ans pour rencontrer Shah Rukh Khan

Quand ils disent qu’il est le roi, ils le pensent vraiment. Jawan la fièvre est partout à Chennai en ce moment alors que Shah Rukh Khan a atterri dans la ville pour lancer la musique audio de son blockbuster le plus attendu. Jawan est spécial à bien des égards pour tout le monde, mais AtléeL’histoire de a l’air spéciale. Le Jawan Le réalisateur est devenu ému lors du lancement audio du film et a raconté comment il s’était manifesté pour rencontrer le Pathaan depuis 13 ans. Appel Jawan mettre en vedette sa figure paternelle, Atlée raconte l’histoire de sa première rencontre. Comme tous les fans, même Atlee a attendu dehors Mannat pour avoir un aperçu de la superstar, et aujourd’hui il se tient à côté de lui ; sa manifestation est devenue réalité.

Le réalisateur de Jawan, Atlee, parle de sa rencontre avec Shah Rukh Khan après une longue attente de 13 ans.

Lors du lancement audio de Jawan, Atlee a déclaré : « Il y a 13 ans, j’ai pris une photo devant la porte Mannat de SRK, et maintenant la même porte ouverte s’est ouverte pour moi lorsque j’ai rencontré #SRK pour la première fois pour prononcer le script. que Père pour moi. » Quel voyage remarquable, Atlee.

La femme d’Atlee ne peut pas arrêter de pleurer après que le cinéaste Jawan ait raconté la réaction de Shan Rukh Khan lorsqu’il a appris qu’ils avaient un bébé.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir la femme d’Atlee verser des larmes après avoir raconté avec joie comment Shah Rukh Khan lui a demandé de se détendre, de passer du temps en famille et de ne pas s’inquiéter du film pendant un moment.

Shah Rukh Khan se lance dans une danse avec la co-star de Jawan, Priya Mani.

Priya Mani et Shah Rukh Khan se sont liés d’amitié autour de leur chanson « Get on the Dance Floor », ensemble depuis Chennai Express et ont brisé le sol avec leurs mouvements, et les fans ont arrêté de crier et comment.

Jawan devrait sortir le 7 septembre, et les fans ne peuvent contenir leur enthousiasme ; jusqu’à présent, la bande-annonce du film n’a pas été diffusée.