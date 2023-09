Jawan : Deepika Padukone se plaint d’avoir été trompée par Shah Rukh Khan, Atlee

Deepika Padukone a laissé ses fans captivés par son apparition spéciale dans Jawanet sa chimie avec Shah Rukh Khan a prouvé une fois de plus à quel point Farah Khan avait tout à fait raison de faire ses débuts avec Deepika aux côtés de Shah Rukh Khan dans Om Shanti Om. Après avoir reçu tout l’amour pour son camée dans le film, Deepika a été vue en train de parler de la façon dont elle a atterri dans le rôle d’Aishwarya dans Jawan et a le sentiment d’avoir été trompée par les réalisateurs du film en l’appelant simplement un camée.

Lors de l’événement à succès de JawanDeepika a révélé : » J’ai maintenant découvert que j’avais été dupé. Je tournais pour le Projet K à Hyderabad. Atlee et Shah Rukh sont venus et m’ont parlé du camée, et pour moi, c’était l’impact du personnage. Tout le monde le sait. « Mon amour pour lui. Je suis toujours là pour lui. Le film parle de la vision. N’importe quel acteur aurait accepté de jouer Aishwarya ».

Deepika a en outre ajouté qu’elle avait immédiatement dit oui au film et qu’elle ne voulait même pas entendre toute la narration : « Ils racontaient, et je me disais, ne gaspillez pas d’énergie ; je le ferai. Quand nous travaillerons ensemble, beaucoup de l’amour apparaît à l’écran ». Shah Rukh Khan a admis avoir hésité à l’approcher Deepika Padukone car c’était le rôle d’une mère et ils tournaient pour Besharam Rang à Pathaan. Lors du même événement, Shah Rukh Khan a déclaré : « Deepika s’est révélée toujours aussi rafale ». Deepika n’aurait même pas demandé un centime pour Jawan.

Deepika Padukone a été qualifiée de mascotte porte-bonheur car son charme opère dans chaque film, ce à quoi l’actrice a répondu : « Le porte-bonheur est un terme jetable ; nous avons un immense amour, un respect et une confiance les uns envers les autres. Si je suis sur un plateau et qu’il y a quel que soit le problème, il sera le premier à venir vers moi. En tant qu’acteur et être humain, j’aime le respect ». Deepika a mentionné à plusieurs reprises qu’elle devait sa carrière à Farah et Shah Rukh Khan.