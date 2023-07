Jawan : Deepika Padukone joue la mère de Shah Rukh Khan, lui donne naissance en prison ? Les fans proposent des théories intéressantes

Le Jawan prevue a laissé tout le monde excité. Les fans de Shah Rukh Khan attendent maintenant avec impatience que Jawan sorte en salles, car la bande-annonce a laissé tout le monde en redemander. Shah Rukh Khan est revenu à l’écran et cette fois en tant que méchant et tout le monde est en délire. La bande-annonce de Jawan regorge d’action, de drames, de dialogues kickass et plus encore. Eh bien, les fans ont également eu un aperçu de Deepika Padukone. Elle va être vue dans un camée dans le film et après la sortie de la prévue, les fans proposent leurs propres théories sur leurs personnages.

Les détails du personnage de Deepika Padukone dans Jawan révélés ?

Les fans ont une théorie suggérant que Deepika Padukone joue la mère de Shah Rukh Khan dans le film. Les téléspectateurs ont décodé le scénario et ont déclaré que le personnage de Deepika Padukone serait encadré à tort par le personnage de Vijay Sethupathi et serait mis en prison. Elle donne naissance au personnage de Shah Rukh Khan en prison et décède. Il grandit alors en prison parmi les femmes en prison et cherche à se venger. De plus, il crée un gang de femmes méchantes avec les prisonniers.

Découvrez les tweets sur Jawan ci-dessous :

Ce que je pense se passe dans #Jawan Deepika est la mère qui a été accusée à tort par le personnage de Vijay et donne naissance à SRK en prison et meurt. SRK grandit dans une prison pour femmes et est mignon et tout jusqu’à ce qu’il découvre la vérité sur sa mère, puis devient déséquilibré. Soeur RJ (@Jinsdiamondgirl) 10 juillet 2023

Crée un gang de badass avec les prisonnières qui ont toutes été lésées d’une manière ou d’une autre. Ils sortent en accomplissant des missions en essayant d’atteindre le personnage de Vijay tandis que Nayanthara est le policier qui essaie de les arrêter. Merci d’être venu à ma conférence Ted. Soeur RJ (@Jinsdiamondgirl) 10 juillet 2023

Ok donc dp lui donne naissance dans une prison ?? (Si elle joue sa mère) https://t.co/yJZTBK0IDz ? (@eshajayasrii) 10 juillet 2023

Eh bien, je ne sais pas si c’est vrai ou non, cela ressemble cependant à une intrigue intéressante.

Outre Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, nous verrons Nayanthara jouer l’héroïne principale du film. Sanya Malhotra, Vijay Sethupathi et bien d’autres ont des rôles essentiels à jouer. Nous verrons également une apparition spéciale de l’acteur Vijay dans Jawan réalisé par Atlee.