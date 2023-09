Jawan : Découvrez la valeur nette stupéfiante de Shah Rukh Khan qui vous époustouflera [Watch Video]

Shah Rukh Khan, également connu comme le roi de Bollywood, est non seulement connu pour ses prouesses d’acteur mais aussi pour son style de vie luxueux. Sa somptueuse maison, Mannat, située à Mumbai, est un spectacle à voir. Réparti sur plusieurs étages, ce grand manoir présente des intérieurs exquis et une vue imprenable sur la mer d’Oman. En ce qui concerne les voitures, Shah Rukh Khan possède une collection impressionnante. L’un de ses biens les plus précieux est une BMW i8 élégante et élégante, connue pour son design futuriste et ses performances puissantes. Il possède également une luxueuse Rolls-Royce Phantom, symbole d’élégance et de sophistication. Mais l’amour de Shah Rukh Khan pour les voitures ne s’arrête pas là. Il est également passionné de voitures de sport et possède une superbe Bugatti Veyron, l’une des voitures les plus rapides et les plus chères au monde. Avec son design élégant et sa vitesse ahurissante, cette voiture complète parfaitement le personnage plus grand que nature de Shah Rukh Khan. Regardez la vidéo pour connaître la valeur nette de l’acteur de Jawan.