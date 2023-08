Jawan de Shah Rukh Khan est-il inspiré de Money Heist ? Le directeur de casting, Mukesh Chhabra, réagit : « Je vous veux tous… »

Le directeur de casting, Mukesh Chhabra, réagit à la théorie des fans selon laquelle Jawan serait inspiré par la série de thrillers policiers internationaux Money Heist.

Dans 12 jours, Shah Rukh Khan reviendra sur grand écran avec son très attendu acteur Jawan. Dans le réalisateur d’Atlee, Khan a différents avatars, avec des nuances de héros et de méchant. Dans son avatar gris, Shah dirige également sa bande de femmes talentueuses et badass. Alors que la plupart des fans attendent de voir l’artiste sur grand écran, certains d’entre eux ont émis leurs propres théories sur le film.

L’un des fans de SRK a établi une comparaison entre Jawan et la populaire émission Web internationale Money Heist. Dans la série acclamée, le professeur dirige une équipe de membres de gangs qualifiés, dont Tokoyo et Nairobi. Alors les réalisateurs de Jawan ont-ils adapté la structure du récit dans leur film ?

Le directeur de casting Mukesh Chhabra, qui a été étroitement lié à ce projet, a réagi à cette théorie des fans. Dans l’une des conversations avec le journaliste Faridoon Shahyar, lorsque Mukesh parlait de l’inspiration de Jawan par Money Heist, il l’a refusé et a déclaré : « Jitne logo ko suppose karna hai karte rahiye. Jab Jawan bahar aayegi toh aapko pata chalega aapne dekha. ke baad mujhe itne messages aaye, mais je ne l’ai pas divulgué. Je veux que vous attendiez tous et en soyez témoins sur grand écran. Mukesh a réalisé le casting du film et il est également fan de Shah Rukh Khan. Jawan est donc un film spécial pour lui, et il est convaincu que Jawan surprendra grandement les fans de SRK.

Voici Mukesh Chhabra parlant de la comparaison de Jawan avec Money Heist





Vendredi, Shah Rukh Khan a profité de son Instagram et a partagé une nouvelle affiche dévoilant ses différents looks de Jawan et les a intitulés « les nombreux visages de la justice ». L’affiche montre les différents looks des acteurs du film. SRK a dévoilé un total de 5 looks du film avec une musique de fond intense. Jawan sortira en salles le 7 septembre.