Jawan de Shah Rukh Khan est censuré avec des coupures et des changements dans quelques scènes, « Ungli Karna » et plus de dialogues, vérifiez les détails

Le mois d’août 2023 a été un grand mois pour les cinéphiles. Après la vague Gadar 2, tout le monde guette Jawan. Shah Rukh Khan s’associe pour la première fois avec le hitmaker du cinéma sud-indien Atlee. Le battage médiatique pour Jawan est énorme dans les États du sud de l’Inde. Même Pathaan s’en était plutôt bien sorti. Jawan a obtenu l’autorisation du Censor Board et possède le certificat U/A. Le film Shah Rukh Khan et Nayanthara est réalisé avec un budget de Rs 300 crores. C’est l’un des films les plus chers de la carrière de SRK.

Détails de la remorque Jawan et plus

Jawan est un film bourré d’action où Shah Rukh Khan sera vu dans un double rôle. Il est là un homme de l’armée qui décide de former une équipe pour combattre un hors-la-loi mortel qui est en mission terrible. Les séquences d’action sont censées être fabuleuses. Environ six cascadeurs ont travaillé sur le film. Ils sont issus des équipes d’Avengers et de Star Trek. La bande-annonce du film pourrait arriver le 28 août selon les rapports. Les réservations pour Jawan sur les marchés étrangers sont fabuleuses. Jawan a un casting vedette de Nayanthara, Thalapathy Vijay, Deepika Padukone, Sanya Malhotra et Vijay Sethupathi en tant que méchant.

CBFC suggère 7 changements à Jawan

Le film dure près de trois heures. Une copie des modifications apportées par la CBFC circule sur les réseaux sociaux. Il semble que certains dialogues aient été modifiés et que des scènes violentes aient été coupées. Il y a eu des changements signalés dans une scène de suicide choquante.

#Jawan Certificat de censure, coupes de censure et détails d’exécution. 7 modification effectuée à la dernière impression pic.twitter.com/b4R7Y8uq09 Azam Sajjad (@AzamDON) 22 août 2023

Il semble que les images d’un corps décapité et les références au président de l’Inde et aux gardes de sécurité nationaux aient été supprimées. L’équipe a reçu l’ordre de travailler partout où Ungli Karna a été utilisé. L’acteur va jouer père et fils. Dans les prochains jours, nous verrons un certain nombre de matériel promotionnel. Il semble que Nayanthara, Shah Rukh Khan et Vijay Sethupathi aient tourné du contenu amusant et intéressant. La réservation à l’étranger pour Jawan est déjà très bonne.