Jawan crée l’histoire : le protagoniste de Shah Rukh Khan devient le premier film indien à sortir sur le plus grand écran de cinéma du monde

Le nouveau film de Shah Rukh Khan, Jawan, suscite beaucoup d’enthousiasme parmi les cinéphiles indiens du monde entier. Les gens l’attendent vraiment avec impatience en raison des bandes-annonces, des chansons et des affiches qui ont créé le bon type de buzz et d’intérêt. Le fait que le film fasse suite au méga-succès Pathaan de Shah Rukh est également une raison. Jawan est prêt à conquérir les écrans dès sa sortie le 7 septembre et il s’emparera également du plus grand écran du monde. Oui, vous avez bien lu : le film le plus attendu de SRK va sortir sur le plus grand écran du monde en Allemagne.

Jawan sera diffusé sur le plus grand écran du monde

Jawan va être projeté sur un gigantesque écran IMAX permanent à Leonberg, en Allemagne. Cet écran est si grand qu’il mesure 125 pieds de large et 72 pieds de haut. C’est beaucoup plus grand qu’un écran ordinaire ! Et devine quoi? Aucun autre film indien n’a jamais été projeté sur un si grand écran auparavant. C’est vraiment incroyable car cela signifie que les gens pourront regarder toute l’action passionnante et amusante du film d’une manière vraiment géniale.

Traumpalast : le plus grand écran de cinéma IMAX au monde

Ce plus grand écran de cinéma permanent, connu sous le nom de « Traumpalast », a été créé le 6 décembre 2022 à Leonberg, en Allemagne, et a battu tous les records du plus grand écran IMAX. La construction a commencé en 2020 et en décembre 2022, l’écran a été authentifié par Guinness World Records et a reçu le titre de plus grande salle de cinéma permanente, avec une superficie de 814,8 mètres carrés. Laissez-nous vous dire que l’écran est plus large qu’un avion de ligne Boeing 737 et comprend une technologie laser de haute technologie et un logiciel spécial pour le rendre Full HD.

Jawan sortira dans ces langues

Jawan est produit par la maison de production de SRK, Red Chillies Entertainment, et réalisé par un réalisateur nommé Atlee. Gauri Khan le produit et Gaurav Verma l’aide également. Le film sortira le 7 septembre 2023 dans de nombreuses salles. Les gens du monde entier pourront le regarder et il sera disponible en hindi, tamoul et telugu. Ce sera un grand régal pour tous ceux qui aiment les films et l’aventure.