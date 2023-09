Jawan crée l’histoire et devient le premier film indien à bénéficier de l’innovation de la recherche Google, découvrez des détails passionnants

Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathje suis un film Jawan dirigé par Atlée sorti le 7 septembre 2023. En une journée, Shah Rukh Khan a prouvé qu’il était le roi OG du box-office. Après Pathaan en janvier, Shah Rukh Khan a provoqué une nouvelle tempête au box-office avec Jawan. Selon les rapports, le nouveau film s’est avéré être le film le plus rentable de tous les temps lors de sa première journée. Tout cela est dû aux critiques positives et à l’amour des fans de Shah Rukh Khan. Les réalisateurs ont désormais trouvé une manière unique de promouvoir le film.

Jawan les réalisateurs trouvent un moyen intéressant de promouvoir le film

Shah Rukh Khan a choisi une voie différente pour promouvoir ses films. Au lieu d’apparitions publiques et de méga interviews, Shah Rukh Khan se connecte désormais avec ses fans via les réseaux sociaux. Ses sessions AskSRK sont les plus intéressantes. Maintenant, voici un autre élément intéressant. Shah Rukh Khan Jawan est devenu le premier film indien à obtenir audiovisuel et interactif Innovation de recherche Google. Grâce à cela, ceux qui recherchent Jawan ou Shah Rukh Khan sur Google, verrait un talkie-walkie apparaître. En cliquant dessus, une surprise intéressante se dévoilera. C’est la première fois qu’un film de Bollywood bénéficie d’une telle innovation en matière de recherche Google.

Découvrez l’annonce ci-dessous :

OK Google, #Jawan est prêt ! ?#JawanOnGoogle https://t.co/TVvA95SADj Divertissement aux piments rouges (@RedChilliesEnt) 8 septembre 2023

Regardez la vidéo d’évaluation publique de Jawan ci-dessous :

En parlant des chiffres du box-office de Jawan, le film qui a Vijay Sethupathi comme antagoniste a touché la barre des Rs 129,6 crore avec sa collection mondiale. Après Pathaan, Jawan est devenu le deuxième film de Bollywood à franchir la barre des Rs 100 crore le jour de son ouverture avec sa collection au box-office. En Inde, le film aurait touché la barre des Rs 75 crore. La version hindi de Shah Rukh Khan et Nayanthara aurait rapporté Rs 65 crore. C’est certainement un énorme mais pas surprenant car il y a eu un énorme buzz autour de la vedette de Shah Rukh Khan. Les fans de King Khan n’ont ménagé aucun effort pour promouvoir et créer du buzz pour Jawan. Des affiches grandeur nature à la réservation de plusieurs billets à l’avance, les fans ont déversé un immense amour sur Shah Rukh Khan et son Jawan. Le film a également reçu des critiques positives de tous côtés.