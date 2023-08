Jawan contre Salaar : Shah Rukh Khan et les films de Prabhas surprennent les experts commerciaux avec des numéros de réservation anticipés aux États-Unis et au Canada

Gadar 2, Jailer et OMG 2 ont fait d’août 2023 une année charnière pour l’industrie cinématographique indienne. Nous avons eu une fréquentation de plus de deux crores dans les théâtres. Tout le monde prie pour que la course en or continue alors que nous avons des gros joueurs alignés. Septembre 2023 appartient à Jawan et Salaar. Shah Rukh Khan et Prabhas arrivent dans deux grands acteurs chargés d’éléments de masse. Beaucoup d’argent dépend également des films. Les deux ont des budgets proches de Rs 300 crores. Mais la bonne nouvelle est que le buzz organique autour des films est vraiment élevé. Vous serez choqué de connaître le genre d’intérêt que les films suscitent sur les marchés nord-américains, aux États-Unis et au Canada. Voici un aperçu…

Jawan est prêt à décimer Pathaan avec une marge ÉNORME

Jawan est bien en avance sur Pathaan en termes de progression sur le marché américain. Le film sortira le 7 septembre 2023, mais les avancées ont touché ce que Pathaan a fait cinq jours avant sa sortie. Il reste environ 12 jours pour la sortie de Jawan. L’expert commercial Nishit Shaw a partagé les détails…

#Jawan a dépassé les 165 000 $ bruts aux États-Unis ?? préventes. Il reste 15 jours.#Pathaan avait atteint 165 000 $ bruts estimés alors qu’il restait 5 jours. #ShahRukhKhan passer au niveau supérieur. ?? Remarque : Canada brut non inclus pour les deux. pic.twitter.com/3Pe6pxxEcP Nishit Shaw (@NishitShawHere) 23 août 2023

#Jawan La réservation à l’avance s’ouvre sur une note BUMPER au Canada ?? et il a déjà commencé à voir des concerts COMPLETS aux USA ?? dans la phase de prévente elle-même. ? Le Total North America Brut sera à un autre niveau, c’est sûr ! ?? Restez connectés pour plus de nouvelles. Suivre @NishitShawHere ? Nishit Shaw (@NishitShawHere) 23 août 2023

Il semble que plus de 8,5 000 billets aient déjà été vendus. Jawan semble prêt pour une ouverture exceptionnelle sur le marché étranger. Shah Rukh Khan a toujours été la star de Bollywood la plus vendable à l’étranger, et même certains critiques étrangers ont répandu leur amour sur Pathaan.

Salaar, une autre ouverture historique pour Prabhas

Prabhas est une immense star à l’étranger étant donné la diaspora sud-indienne en Amérique du Nord. Salaar a déjà les mêmes chiffres qu’Adipurush alors qu’il reste presque un mois pour la sortie. Nous sommes sûrs que les fans se réjouissent.

#Salaar en route vers une réservation anticipée brute de 155 000 $ aux États-Unis ?? Avec presque le même nombre de localisations, #Prabhas vedette #Adipurush avait le même montant brut estimé (155 000 $) 8 jours avant les premiers ministres. On dirait qu’une HUUUUGE OPENING est sur les cartes ! ?? pic.twitter.com/2BqSVFc9yc Nishit Shaw (@NishitShawHere) 23 août 2023

#Prabhasc’est #Salaar Beats #ShahRukhKhanc’est #Jawan Aux États-Unis, avancez les préventes avec une énorme marge avec très moins de spectacles ??#Salaar– 184 000 $+ [400+ Shows] Il reste 35 jours !! #Jawan– 161 000 $+ [1700+ Shows] Il reste 15 jours !! pic.twitter.com/JAOwlDoc4n Je vous salue Prabhas (@HailPrabhas007) 24 août 2023

Prabhas et Shah Rukh Khan pourraient en faire une nouvelle année mémorable pour l’industrie cinématographique indienne. Étant donné le nombre de personnes travaillant dans un film, espérons davantage de blockbusters.