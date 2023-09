Jawan contre Pathaan : Shah Rukh Khan, le film Atlee croise ce dernier en réservations anticipées dans les chaînes nationales ; Le roi Khan crée l’histoire

C’est Shah Rukh Khan contre Shah Rukh Khan. Jawan a dépassé les réservations à l’avance de Pathaan dans les chaînes nationales uniquement. À l’heure actuelle, Jawan a vendu 5,57 lakh de billets contre 5,56 lakh. Les experts commerciaux observaient les chiffres avec un vif intérêt depuis le matin. Cela signifie que Jawan n’a qu’à surmonter les 6,5 lakh de Baahubali 2 pour devenir le plus gros de tous les temps. Jawan qui voit Shah Rukh Khan et Atlee font équipe pour la première fois et ont un énorme casting du Sud. La superstar joue le double rôle d’un père et d’un fils. Le point culminant est censé être les pièces d’action élaborées. Jawan a engagé six réalisateurs d’action de haut niveau pour le film.

Experts commerciaux sur Jawan Vs Pathaan

Le tracker du box-office Sacnilk Entertainment prévoit Rs 70 crores plus (brut) pour Jawan sur le marché intérieur. Il a une énorme version. Les gens sont également surpris de cet engouement puisque Atlee, Nayanthara et Vijay Sethupathi n’ont pas fait beaucoup de travail à Bollywood. C’est ce que Taran Adarsh ​​et d’autres analystes commerciaux ont publié à propos de Jawan… Les fans de Shah Rukh Khan sont au septième ciel…

#JawanAdvanceBooking statut REMARQUE : billets vendus pour le *jeudi* / *Jour 1* à NATIONAL CHAINS Mise à jour : mercredi, 23 h 59 #PVR + #INOX: 448 000 #Cinépolis: 109 000 Total : 557 000 billets vendus ???#Pathaan était de 556 000 à 23h59 Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 6 septembre 2023

#JawanAdvanceBooking statut REMARQUE : billets vendus pour le *jeudi* / *Jour 1* à NATIONAL CHAINS Mise à jour : mercredi, 22h45 #PVR + #INOX: 430 000 #Cinépolis: 101 200 Total : 531 200 billets vendus ??? Jusqu’au mercredi 22h #Miraj: 48 000#SRK #Nayanthara #VijaySethupathi Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 6 septembre 2023

#ShahRukhKhan crée *Histoire* ??? Vend le nombre *le plus élevé* de billets dans les chaînes nationales pour le premier jour après la pandémie. Avance. Devient le seul acteur à avoir deux films : #Jawan & #Pathaan dans le club 500K PIC. Décompte final de minuit : #Jawan: 5,57,000#Pathaan: 5,56,000 pic.twitter.com/tsNdHGwRxz Nishit Shaw (@NishitShawHere) 6 septembre 2023

Jawan : le film de Shah Rukh Khan fait rage dans le sud de l’Inde

Le commerce est choqué par la réponse que les marchés de Telugu, du Tamil Nadu et du Kerala ont donnée au film. On s’attend à ce qu’il rapporte plus de six crores de roupies à partir de la ceinture d’Andhra Pradesh. Le directeur de casting, Mukesh Chhabra, a publié un article sur le film. Il a écrit : « Jawan était une montagne russe émotionnelle. Merci de m’avoir fait participer à ce film @iamsrk et @Atlee_dir et @_GauravVerma. Même si je ne faisais pas partie de ce film, cela m’a ému et m’a donné la chair de poule. L’un des meilleurs films de Bollywood et de Pan India que j’ai vu. Massy avec un message.