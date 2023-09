Jawan Box Office Collection : le film de Shah Rukh Khan sera-t-il affecté par l’affrontement Inde-Pakistan de la Coupe d’Asie 2023 dimanche ? [Exclusive]

Jawan s’avère être une énorme source de revenus pour les exploitants et les distributeurs après Gadar 2. Shah Rukh Khan, le film d’Atlee et Nayanthara attire les foules dans les multiplexes et les salles à écran unique. Le film devrait rapporter près de Rs 60 crores samedi. Selon l’expert commercial Taran Adarsh, le film devrait atteindre de nouveaux sommets ce week-end. Mais il ya un hic. Nous avons un match Inde contre Pakistan demain. Comme nous le savons, les Indiens sont fous de cricket, et c’est un affrontement qu’ils ne manqueront à aucun prix. Alors que les matchs Inde contre Pakistan ont un peu perdu de leur éclat, il ne fait aucun doute que les fans inconditionnels refusent toujours de bouger nulle part ce jour-là.

Jawan : Le match affectera-t-il les collections du film Shah Rukh Khan ?

Le film devrait rapporter entre 230 et 250 crores de roupies au cours du week-end prolongé. L’analyste commercial et exposant Akshaye Rathi nous a déclaré : « Je dirais que les chiffres seraient de Rs 60 à 70 crores pour les deux jours. Nous sommes une nation de 1,4 milliard d’habitants. Même si une partie importante de la population décide de regarder le match. » Même Atul Mohan, expert en commerce, a déclaré que le film était pratiquement imparable au box-office.

Performance de Jawan sur les marchés régionaux

La version hindi du film se porte décemment car beaucoup regardent les versions doublées en tamoul et en telugu. En fait, cela se porte très bien à Hyderabad et dans la ceinture de Nizam. La ville est devenue l’un des centres les plus performants de Shah Rukh Khan. Il a déjà gagné Rs 128 crores net en Inde. Les ventes au Moyen-Orient sont également très bonnes. Il a rapporté deux millions de dollars en une seule journée. Il convient de noter que Jawan a été censuré avec des restrictions d’âge dans de nombreux pays.

Jawan : le méga retour de Shah Rukh Khan

Le film a montré à tout le monde la folie de Shah Rukh Khan. Il a régné sur 2023 avec des films comme Pathaan et Jawan. Il est évident qu’il aime être un héros de masse. Il existe des rapports non vérifiés selon lesquels Dunki serait repoussé jusqu’en 2024, mais il n’y a aucune clarté. Jawan est désormais un monstre au box-office.