Jawan Box Office Collection : La star de Shah Rukh Khan crée l’histoire, découvrez les chiffres à couper le souffle

Le succès de Jawan témoigne du pouvoir de star de Shah Rukh Khan et de l’amour du public pour ses films. Avec son scénario captivant, ses performances stellaires et sa musique en tête des charts, le film a touché une corde sensible auprès des fans à travers le pays. Jawan de Shah Rukh Khan n’est pas un film mais un festival pour ses fans et son public, et le film a tous les éléments pour devenir un artiste de masse. Jawan a gagné 82 crores au total en Inde et a franchi la barre des 200 en seulement 3 jours. L’euphorie de Shah Rukh Khan est quelque chose que personne ne pourra jamais égaler dans l’histoire du cinéma indien. Il n’est pas surprenant que ce film soit devenu une sensation au box-office. Les recettes au box-office de Jawan ont dépassé toutes les attentes, ce qui en fait l’un des films Bollywood les plus rentables de l’année. Le succès du film a non seulement ravi les fans, mais a également consolidé la position de Shah Rukh Khan en tant que roi de Bollywood.