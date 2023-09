Jawan Box Office Collection Day 5 Early Estimations : le nouveau film de Shah Rukh Khan verra une baisse lundi en raison du match Inde contre Pakistan [Exclusive]

Jawan a créé l’histoire au box-office. Shah Rukh Khan et AtléeLe nouveau film de a dépassé Rs 500 crores GBOC avec Rs 250 crores arrivant en Inde en quatre jours. C’est historique pour l’industrie cinématographique indienne. Il y a une ambiance de liesse dans le commerce et le film de Shah Rukh Khan attire également l’attention des critiques et des experts étrangers grâce à ses séquences d’action élaborées.

Collection au box-office de Jawan: Le film de Shah Rukh Khan verra une baisse

Akshaye Rathi, qui est exposant et analyste commercial principal, a déclaré que nous pouvons nous attendre à des affaires dépassant les 30 crores de roupies. « Nous verrons le film baisser lundi. Le film se porte exceptionnellement bien et le bouche à oreille est bon. Les chiffres pourraient atteindre plus de Rs 35 crore si les réservations de spots se font à un rythme soutenu », a-t-il déclaré en exclusivité à BollywoodLife.

Jawan est relativement moins occupé

Aujourd’hui, c’est aussi le match Inde contre Pakistan de la Coupe d’Asie 2023. Manoj Desai, le propriétaire de Gaiety Galaxy et Minerva, a déclaré à BL que les émissions matinales avaient un taux d’occupation de 60 à 70 pour cent. Il a révélé : « Les réservations pour les spectacles de l’après-midi vont bientôt commencer. Le match a lieu aujourd’hui. Nous devons attendre et voir comment ça se passe le soir et la nuit. »

Regardez la vidéo de l’équipe Jawan visitant le temple de Tirupati ici :

Jawan a créé une hystérie de masse dans toute l’Inde. Shah Rukh Khan séduit les fans à la fois Vikram Rathore et Azad. Les fans sont gagas de son avatar badass. Le film semble imparable et les chiffres sans précédent établiront une nouvelle référence qui sera difficile à dépasser pour les autres nouveaux films à venir.