Jawan Box Office Collection Day 4 Early Estimations : le film de Shah Rukh Khan se dirige vers un HISTORIQUE de Rs 75 crores dimanche

Jawan est déchaîné au box-office. Shah Rukh Khan montre que son retour au cinéma est quelque chose qu’aucune star n’a vu en Inde. Son film d’action Pathaan a rapporté Rs 1 050 crores au GBOC. On dirait qu’il est prêt à dépasser cela avec Jawan. Les experts commerciaux surveillent la collection nationale et étrangère du film. Le film a rapporté 1,39 million de dollars dès le premier jour, ce qui est formidable même si c’est moins que Pathaan. L’analyste commercial Atul Mohan nous a dit : « Il a fait ses débuts à la deuxième place sur le marché américain après The Nun II. C’est une bonne chose. Dans le passé, des films comme Padmavaat occupaient la huitième ou la neuvième position. »

Jawan est prêt à renverser The Nun II ; répartition des actions d’experts commerciaux

Le producteur et expert en affaires cinématographiques Girish Johar nous a donné une analyse détaillée des performances de Jawan à l’étranger. Il nous a dit : « Je pense qu’un GBOC de Rs 450 à 500 crores dans le monde devrait se produire d’ici dimanche soir. En Inde, cela devrait atteindre Rs 230 à 240 crores net d’ici dimanche soir. Mais les chiffres des marchés étrangers sont stupéfiants. » à 17 millions de pays étrangers. Jawan pourrait laisser derrière lui tous les films sortis dans le monde cette semaine. Il est sur le point de dépasser The Nun II. »

Laissez votre rythme cardiaque s’arrêter !!!! ? ??EXCLUSIVITÉ INCROYABLE ?? #Jawan est sur le point de devenir le film NUMÉRO 1 MONDIAL avec plus de 65 millions de dollars sur les 4 jours #Hollywood #LaNonne2 derrière… ?? ???@iamsrk @NayantharaU @Atlee_dir @deepikapadukone @duttsanjay pic.twitter.com/rbN6L97vyo Girish Johar (@girishjohar) 9 septembre 2023

Les créateurs de Jawan partagent les chiffres du box-office

Le film a rapporté Rs 240,47 crores bruts grâce à ses collections mondiales. Shah Rukh Khan est la star indienne la plus connue au monde. Jawan règne partout sauf en Chine. On le sait, le marché chinois fonctionne de manière différente. Shah Rukh Khan apprécie cette phase car il remercie personnellement chaque fan club pour tous les efforts qu’ils ont déployés pour le film.

Superproduction indienne #Jawan reste dans le Top5 aux États-Unis #Box-officeavec un chiffre d’affaires de 1,8 M sur FRI sur 827 salles (vs #Pathaan 1,9 million sur 695 salles, avec également #ShahRukhKhan), en hausse de +32 % par rapport à la journée d’opération du jeudi. Le nouveau film atteint 3,2 millions de cume en seulement 2 jours. Envisager une ouverture de 6,5 à 8,5 millions sur 4 jours pic.twitter.com/PQE7XeaACF Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) 9 septembre 2023

C’est #LaNonne2 contre #Jawan se battre pour le numéro 1 au Global #Box-office ce week-end, dans le rôle du blockbuster indien avec #ShahRukhKhan a rapporté 13,4 millions supplémentaires dans le monde sur FRI, portant le cumul mondial à 29,1 millions en 2 jours, soit 18,8 millions de #Inde seul. Envisage une ouverture mondiale de 60 à 70 millions sur 4 jours pic.twitter.com/5sYpl2aiwh Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) 9 septembre 2023

Eh bien, nous aurons une idée dimanche matin si Jawan a franchi la barre des Rs 500 crore lors de son premier week-end. Shah Rukh Khan, Nayanthara, Atlee et co doivent célébrer ces étapes !