Jawan aura-t-il une suite ? Sanya Malhotra, co-star de Shah Rukh Khan, renverse le morceau

Shah Rukh Khan vedette Jawan se porte très bien au box-office. Le film est sorti le 7 septembre et a rendu tout le monde fou. Le nombre de fans qui suivent le film est désormais énorme. Le film a déjà franchi la barre des Rs 500 crore avec sa collection mondiale et même sur le marché intérieur, il a pris d’assaut le box-office. Shah Rukh Khan a battu son propre record établi avec son film Pathaan. Jawan ne fait que parler de la ville et tout le monde devient fou de l’apparence et de la performance de Shah Rukh Khan dans le film.

Outre Shah Rukh Khan, le film met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone, Sunil Grover, Eijaz Khan, Sanya Malhotra, Aaliyah Qureishi, Priya Mani Raj, Girja Oak, Sanjeeta Bhattacharya, Lehar Khan et d’autres. Sanya joue le rôle du Dr Eeram Malhotra, l’une des six filles de l’équipe principale de SRK dans le film.

La suite de Jawan ?

Sanya Malhotra a récemment parlé du film avec Pinkvilla. Elle a révélé s’il y aurait ou non une suite à Jawan. On lui a demandé s’il y avait un long montage du film. L’actrice a partagé qu’elle, en tant que public, aimerait également voir une version étendue et elle espère qu’ils le feront.

Elle a en outre ajouté que s’il ne s’agissait pas de la version étendue, ils devraient créer Jawan 2 et la lancer également. Jawan est réalisé par le cinéaste tamoul Atlee et sorti en hindi, tamoul et telugu. Jawan est produit par Gauri Khan et coproduit par Gaurav Verma.

Récemment, Shah Rukh Khan a reçu le meilleur cadeau pour sa performance dans Jawan et c’était de l’actrice chevronnée Saira Banu. Une note de Saira Banu est devenue virale dans laquelle elle fait l’éloge de Shah Rukh Khan.

Elle a écrit sur sa première rencontre avec Shah Rukh Khan et sur le fait que Shah Rukh Khan ressemblait beaucoup à son « Shehensha » Dilip Kumar. Elle a également dit qu’il était comme leur fils seulement. Elle a ajouté que Shah Rukh Khan s’inclinait toujours pour rechercher sa bénédiction et qu’elle passait ses doigts dans ses cheveux.

Regardez la critique publique de Jawan ici :

Elle a également parlé du fait que le roi Khan était un solide pilier de force lorsque Dilip Kumar est décédé.