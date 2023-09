Jawan : Atlee veut emmener Shah Rukh Khan et le nouveau film de Nayanthara aux Oscars

Jawan mettant en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara et davantage de célébrités ne conquièrent pas seulement le cœur du public, mais ajoutent également aux chiffres du box-office. La collection nette de Jawan La version hindi coûte environ Rs 430,44 crores. Et Jawan a concocté une tempête au box-office mondial. Jawan est devenu le film indien le plus rapide à réaliser Rs 858,68 crores (brut). Alors que l’amour et l’adulation affluent de toutes parts pour Shah Rukh, AtléeNayanthara et le reste du casting et de l’équipe, le cinéaste a exprimé son souhait de prendre Jawan au Oscars.

Atlee s’ouvre sur le fait de prendre Shah Rukh Khan, Nayanthara et Deepika Padukone en vedette Jawan aux Oscars

Atlee a été interrogé sur son point de vue sur la portée du cinéma indien à l’échelle mondiale. On lui a demandé s’il envisageait d’emmener son film au Oscars. Atlee pense que si tout se met en place même Jawan pour obtenir une entrée dans Oscars. Le réalisateur partage cela avec tous les efforts que tout le monde, chaque réalisateur, chaque technicien qui fait partie des yeux de l’industrie Golden Globes, Oscars, récompenses nationalesetc. Et qu’il adorerait prendre Jawan au Oscars. Atlee espère que Shah Rukh Khan lira son interview sur son souhait de prendre Jawan aux prestigieux Oscars. Le cinéaste partage également qu’il en discuterait également lors d’un appel avec la superstar.

Atlee révèle Javan 2 ne sera pas son prochain film

BollywoodLife a contacté en exclusivité le réalisateur Atlee, qui a révélé qu’il ne travaillait pas sur Javan 2 tout de suite. Il partage que chacun de ses films a une fin ouverte. Cependant, il admet qu’il a des projets pour Javan 2 mais pas pour l’instant. Atlee a différents films en préparation.

Atlee a visité la Galaxie de la Gaieté après Jawan a été libéré il y a quelques jours. Le réalisateur a été submergé par tout l’amour qui lui arrivait. Il a remercié Shah Rukh Khan pour la même chose. Il a salué Shah Rukh comme le Dieu de la messe. Il s’est également réjoui JawanLe compositeur de musique de Anirudh Ravichander, le qualifiant de rockstar de la nation.

Jawan met en vedette Vijay Sethupathi dans le rôle de l’antagoniste. Eijaz Khan est également l’un des antagonistes, tout comme Sunil Grover. Le film met également en vedette Ridhi Dogra, Priyamani, Sanjeeta Bhattacharya, Sanya Malhotra et plus encore. Jawan se rapproche rapidement de la barre des Rs 1000 crore dans le monde.