Jawan : Après Vijay Sethupathi, Rishi Dogra révèle pourquoi elle a fait partie du film

Ridhi Dogra est l’une des actrices les plus douées de l’industrie indienne du divertissement, elle a montré sa polyvalence sur toutes les plateformes. L’actrice sera ensuite vue dans le très attendu acteur Jawan qui la présente dans un avatar jamais vu. Depuis Jawan est un grand film pour Ridhi dans sa carrière, elle a professé son amour et son appréciation éternels pour la célèbre superstar Shah Rukh Khan.

Ridhi Dogra, a récemment répondu au tweet d’un analyste de cinéma reconnaissant l’acte généreux de Vijay Sethupati, s’appuyant sur l’élan lancé par la dévotion sincère de Sethupati. Dogra a répondu simplement par « Pareil ». Elle a transmis sa dévotion inébranlable à Shah Rukh Khan en exprimant son sentiment en accord avec Sethupati. Dogra a déclaré qu’elle avait rejoint le film uniquement pour avoir l’opportunité de partager l’écran avec la superstar, quelles que soient les considérations financières.

Même ! https://t.co/CQ2qk5YYYw Ridhi Dogra (@iRidhiDogra) 16 juillet 2023

La réponse du public aux gestes posés par Ridhi Dogra a été extrêmement positive. Les fans du monde entier ont félicité la star pour ses actions altruistes d’admiration envers Shah Rukh Khan, et les plateformes de médias sociaux ont été une ruche de conversation. Dans une industrie qui met souvent l’accent sur le gain monétaire et l’accomplissement personnel, Ridhi Dogra a été qualifié de modèle par beaucoup.

L’amour pour Shah Rukh Khan de ses co-stars souligne l’influence significative qu’il a eue sur ses co-stars qui ont eu la chance de travailler avec lui et leurs vies et carrières.

Jawan est un drame d’action à indice d’octane élevé financé par Red Chillies Entertainment et dirigé par Atlee. Outre Shah Rukh Khan en tête d’affiche du film en tant que protagoniste principal, le film présente également Deepika Padukone, Nayanthara, Vijay Sethupathi, Ridhi Dogra et Sanya Malhotra, et la musique est composée par Anirudh Ravichandran. Le film devrait sortir dans le monde entier le 7 septembre en hindi, tamoul et télougou.