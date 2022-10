Jawan : Après que Shah Rukh Khan ait remercié Atlee pour son hospitalité à Chennai ; le cinéaste révèle comment la superstar a profité à des milliers de familles

Les fans de Shah Rukh Khan sont super excités à propos de Pathaan et Jawan. Le deuxième film est réalisé par Atlee. Maintenant, la superstar a tourné pendant quelques jours à Chennai. Peu de choses ont été révélées sur le tournage, mais la photo de Thalapathy Vijay, Atlee et Shah Rukh Khan faisant la fête ensemble a fait sensation. Shah Rukh Khan s’est rendu sur Twitter pour remercier Atlee de son hospitalité lors du tournage à Chennai et a fait l’éloge de la recette Chicken 65. Il a tweeté: “Wot une équipe RCE de 30 jours! Thalaivar a béni nos décors vu un film avec Nayanthara a fait la fête avec

Wot une équipe RCE de 30 jours de souffle! Thalaivar a béni nos décors vu un film avec Nayanthara a fait la fête avec @anirudhofficial discussions approfondies avec @VijaySethuOffl & Thalapathie @actorvijay m’a donné de la nourriture délicieuse. THX @Atlee_dir et Priya pour votre hospitalité doivent maintenant apprendre la recette du poulet 65 ! Shah Rukh Khan (@iamsrk) 7 octobre 2022

Le cinéaste s’est rendu sur Twitter et a remercié Shah Rukh Khan. Il a dit que ce programme de Jawan était le meilleur. Atlee a déclaré que sa décision de tourner à Chennai avait profité à de nombreuses familles de travailleurs du cinéma. Il a dit que Shah Rukh Khan a prouvé qu’il était un homme avec le cœur d’un roi, et qu’il avait le plus grand respect pour lui.

Merci monsieur, c’est un honneur et un plaisir de vous avoir ici monsieur, le programme le plus mémorable de ma carrière, spl merci à vous d’avoir fait le tournage à Chennai monsieur, des milliers de membres de la famille ont bénéficié de “KING IS A KING TOUJOURS” un grand arc et respect à vous monsieur je vous aime monsieur A bientôt à Mumbai monsieur https://t.co/cOeXNnXAhV atlee (@atlee_dir) 8 octobre 2022

Merci beaucoup pour l’amour et les soins abondants que vous avez pour nous monsieur, c’est notre plaisir toujours monsieur luv u toujours monsieur La recette est en route ?? https://t.co/AwE9MI6kwv Priya Mohan (@priyaatlee) 8 octobre 2022

Jawan est censé être un film avec beaucoup d’action. Il arrive en juillet 2023. Avec Pathaan, Jawan et Dunki, Shah Rukh Khan a une année bien remplie à venir. Ses fans ne pourraient pas être plus heureux.