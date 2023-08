Javonte Williams et Marvin Mims Jr. offrent une intrigue dans le match des Broncos avec les 49ers

ENGLEWOOD, Colorado – Lors du premier entraînement du camp d’entraînement des Denver Broncos fin juillet, Javonte Williams a pris le relais de Russell Wilson lors d’un exercice d’équipe à demi-vitesse et a couru vers sa gauche. Au moment où il a émergé de la foule de joueurs défensifs et a couru vers la zone des buts, les quelque 3 000 fans présents applaudissaient dans une approbation unie. C’était une reconnaissance claire du travail que Williams, le porteur de ballon de troisième année, avait fait pour arriver à ce point, en prenant ce transfert, au cours des 10 mois depuis qu’il avait subi une déchirure du LCA et d’autres dommages au genou.

« Il sait ce que je ressens pour lui. Il est notre petite superstar », a déclaré le secondeur extérieur Randy Gregory lorsqu’on lui a demandé sa propre impression d’un rétablissement de Williams qui a dépassé les attentes initiales. « Pouvoir jouer contre lui avec les Cowboys (en 2021) était énorme. Je ne savais pas qui il était avant, et voir ses genoux monter et descendre toujours, c’était chouette à voir. La façon dont il a pu revenir si rapidement d’un ACL est plutôt cool. J’attends de grandes choses de lui.

Williams doit d’abord faire un pas de plus avant de faire son retour officiel lors de la semaine 1 contre les Raiders – la même équipe contre laquelle il jouait lorsqu’il s’est blessé la saison dernière – le 10 septembre. Il verra le terrain pendant 10 à 12 clichés. contre les 49ers lors du match préparatoire sur route de samedi. Ce sera la première fois que Williams sera pleinement contacté depuis qu’il s’est écroulé au sol le 2 octobre dernier au stade Allegiant de Las Vegas.

Dans le grand schéma, c’est une référence importante pour Williams, qui devait initialement manquer au moins une année civile avant de retourner sur le terrain. Au lieu de cela, il est sur le rythme de jouer dans un match de saison régulière un peu plus de 11 mois après la blessure. Mais les Broncos n’essaient pas de faire du retour de Williams de samedi quelque chose de plus grand que ce qu’il est : une autre étape régulière dans une longue route qui a maintenant la ligne d’arrivée en vue.

« Je vais être intelligent », a déclaré l’entraîneur-chef Sean Payton lorsqu’on lui a demandé comment Williams serait utilisé lors de ses débuts en pré-saison. « Il n’obtiendra pas 20 jeux. Dans un match parfait, j’aimerais le voir obtenir trois ou quatre courses, peut-être une passe, et le faire avancer.

Williams, en d’autres termes, aura un siège samedi avant que le reste des partants, qui devraient jouer entre 20 et 24 jeux, ne quittent le terrain. Ce sera une brève apparition, une chance pour lui de prendre des coups et de voir comment son corps réagit. Plus important que toutes les statistiques que Williams peut produire contre les 49ers, c’est ce qu’il ressent quand il se réveille dimanche. Comment il se sent quand il retourne à l’entraînement mardi. Williams a déclaré fin juillet que toute douleur qu’il ressentait à ce stade de sa rééducation « disparaît généralement le matin », mais samedi sera son plus gros test physique à ce stade.

« Je suis prêt à voir ce que je vais faire », a-t-il déclaré.

Il y a beaucoup d’intrigues à courir au-delà de Williams. Lorsque le statère présumé sera assis, il cédera la place à Semaje Perine, qui sera suivi dans un certain ordre par Tony Jones Jr. et la recrue non repêchée Jaleel McLaughlin. Les Broncos ont signé cette semaine le porteur de ballon Dwayne Washington alors que Tyler Badie s’occupe d’une blessure non divulguée, mais Payton a déclaré que Washington ne verrait probablement pas beaucoup d’action contre les 49ers car il est toujours mis au courant.

Il s’agit d’une grande audition pour McLaughlin, qui a attiré l’attention avec son habitude quotidienne de briser une grosse série d’entraînements. Il a également marqué un touché lors du match d’ouverture de la pré-saison et était une présence constante pendant le seul trajet qu’il était sur le terrain. Le coordinateur offensif Joe Lombardi a déclaré cette semaine que les espoirs de la liste qui obtiennent de bons résultats lors de leurs débuts en pré-saison sont généralement en ligne pour de plus grandes opportunités la prochaine fois, et cela pourrait s’appliquer à McLaughlin.

« Au fil des ans, nous avons eu une sorte de joueur farceur dans (Reggie) Bush et (Darren) Sproles et (Alvin) Kamara », a déclaré Payton en décrivant comment McLaughlin pourrait s’intégrer à l’attaque de Denver. «Ces gars-là sont des porteurs de ballon, et pourtant ils font d’autres choses dans le jeu des passes qui leur donnent cette étiquette. Vous pourriez l’appeler un joueur de type changement de rythme. Certainement, McLaughlin est l’un de ces candidats, où il est un coureur de style différent.

Les débuts de pré-saison les plus attendus en dehors de Williams samedi seront ceux du receveur large Marvin Mims Jr., le choix de deuxième tour de l’Oklahoma qui se remet en forme après avoir subi des blessures aux ischio-jambiers pendant l’intersaison. Mims n’a pas joué lors de l’ouverture de l’exhibition de la semaine dernière contre les Cardinals, mais ses représentants d’équipe ont régulièrement augmenté à l’entraînement, et il a récemment fait une capture de plus de 40 verges sur un lancer de Wilson lors d’un exercice de deux minutes qui a aidé à mettre en place un score pour l’infraction.

« Il a eu une très bonne semaine », a déclaré Payton à propos de Mims. « Il est en bonne santé. »

Les Broncos ont besoin de corps sains au receveur large. Ils ont perdu Tim Patrick pour la saison en raison d’une blessure à Achille le cinquième jour du camp. Brandon Johnson se remet d’une blessure à la cheville, laissant son statut pour le match d’ouverture de la semaine 1 dans le doute. Et le speedster KJ Hamler a été renoncé il y a trois semaines avec une désignation de maladie non liée au football en raison d’une maladie cardiaque qu’il remédie avec un traitement médicamenteux. Hamler pourrait potentiellement revenir dans l’équipe à un moment donné, mais il devra faire face à une période de montée en puissance prolongée si et quand il le fera.

L’essentiel est que les Broncos aimeraient voir des signes encourageants de Mims pendant le reste de la pré-saison alors qu’ils déterminent l’ordre hiérarchique au receveur large – avec des coupes imminentes dans environ deux semaines.

« Je suis beaucoup plus à l’aise, juste en m’adaptant à la vitesse du jeu », a déclaré Mims. « Tout le monde est intelligent et c’est un tout autre jeu de balle qu’à l’université. C’est s’adapter aux petites choses et être plus en phase avec le caucus, entrer et sortir, voir vos clés. C’est quelque chose que j’ai développé au cours de la dernière semaine et demie.

Mims, Courtland Sutton, Jerry Jeudy et Marquez Callaway sont probablement des paris sûrs pour être sur la liste des receveurs larges. Mais qui prendra la cinquième place ? Y aura-t-il un sixième receveur ? Des joueurs comme Kendall Hinton, Montrell Washington, Jalen Virgil et Taylor Grimes approchent d’une audition critique samedi dans leurs quêtes respectives pour faire la liste initiale des 53 hommes au début du mois prochain.

