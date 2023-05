Javier Tebas craint que l’image de la Liga ne soit frappée par le racisme envers Vinicius

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré jeudi qu’il était préoccupé par les atteintes à la réputation de la ligue suite aux abus racistes visant Vinicius, et a déclaré qu’il soutiendrait les déductions de points comme punition pour résoudre le problème.

Tebas a fait l’objet de nombreuses critiques pour sa réponse initiale à Vinicius lors d’un débat sur les réseaux sociaux avec l’attaquant – qui avait déclaré que « le racisme est normal en Liga » – après que Vinicius a été victime d’abus racistes lors du match de championnat du Real Madrid à Valence dimanche. .

La police a procédé à trois arrestations cette semaine à la suite de l’incident de Mestalla, tandis que le comité de la concurrence de la fédération espagnole de football (RFEF) a frappé Valence avec une fermeture de cinq matches de la tribune où les abus ont eu lieu, ce que le club a déclaré qu’il ferait appel.

Un jour après s’être excusé pour l’infraction causée par son interaction avec Vinicius – dans une interview avec ESPN Brasil – Tebas a tenu une conférence de presse de 90 minutes au siège de LaLiga à Madrid dans laquelle il a exposé les mesures prises par la ligue contre le racisme. .

« Bien sûr, je suis inquiet [about LaLiga’s image] », a déclaré Tebas. « Si je ne l’étais pas, je serais fou. LaLiga a œuvré pour lutter contre les insultes racistes. Mais évidemment ça m’inquiète… C’est un coup dur, mais on va travailler pour retrouver la réputation qu’on a peut-être perdue. Nous pensons que cela ne reflète pas la réalité. »

Vinicius a subi des abus racistes de la part d’un certain nombre de supporters de Valence à Mestalla. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

LaLiga a déclaré qu’elle aimerait se voir accorder des pouvoirs supplémentaires pour traiter la question, arguant qu’elle se limite au dépôt de plaintes auprès des procureurs pénaux et de la RFEF.

« La sanction consistant à retirer des points n’existe actuellement qu’en cas d’alignement d’un joueur inéligible », a déclaré Tebas, interrogé sur les sanctions alternatives. « Est-ce que ce serait bien ? Je pense que oui. Bien qu’avec le régime actuel et les pouvoirs que nous demandons, je pense que ce serait suffisant. »

Tebas a déclaré que sa discussion sur Twitter avec Vinicius avait donné une mauvaise impression.

LaLiga a déposé 10 plaintes pénales pour abus racistes visant Vinicius au cours des deux dernières saisons, bien qu’à plusieurs reprises, les procureurs aient décidé de ne pas poursuivre l’affaire.

– Les abus racistes envers Vinicius doivent conduire à un changement en Liga

« Je ne voulais pas critiquer Vinicius », a-t-il déclaré. « C’était peut-être mon erreur, je ne voulais pas le critiquer mais plutôt lui donner l’information que nous faisons beaucoup de choses. C’était de la frustration. Je pense que Vinicius est frustré aussi. C’était une erreur. »

Tebas a déclaré qu’il n’avait pas encore parlé directement à Vinicius pour s’excuser et qu’il soutiendrait le joueur s’il choisissait de quitter le terrain en réponse à des abus racistes.

L’international brésilien a raté le match de championnat de Madrid avec Rayo Vallecano mercredi en raison d’un problème au genou, bien qu’il soit présent au Bernabeu, avec des coéquipiers et des fans montrant leur soutien avec des applaudissements avant le match et à la 20e minute, reflétant son numéro de maillot.

« Je pense qu’il vaut mieux que ça se calme », ​​a déclaré Tebas. « Mais quand ça conviendra, quand ce sera le bon moment, je lui parlerai, ainsi qu’à ses représentants. Je veux que Vinicius reste dans le football espagnol et je veux lui montrer qu’avec plus de pouvoirs, nous pouvons faire face au racisme. »

« S’il se sent concerné, bien sûr [I would support leaving the field]. Il aurait le soutien de la ligue et mon soutien personnel… Ce sont certains de mes pires jours en tant que président et en tant que personne. Je ne suis pas raciste. »