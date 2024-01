Javier Milei veut déclencher une révolution culturelle d’extrême droite

Pablo Pryluka



Je n’irais pas jusqu’à dire que la « véritable explication » de Milei réside dans le passé de l’Argentine. Mais certains épisodes historiques méritent d’être revisités. Le Rodrigazo me vient à l’esprit : en 1975, à la suite [President Juan] Après la mort de Perón, le gouvernement d’Isabel Perón a mis en œuvre une politique de choc économique majeure qui a dévalué la monnaie pour maîtriser l’inflation et réduire le déficit. Cette mesure a conduit à une énorme récession et, avec l’aide des États-Unis, a alimenté le chaos qui a donné lieu au coup d’État militaire de 1976. Je ne dis pas que c’est ce qui va arriver, évidemment, mais je pense que la gauche doit se souvenir de cet épisode car certains ingrédients sont actuellement là.

Milei fait également de nombreuses comparaisons avec l’administration néolibérale de Carlos Menem. Cependant, je dirais que ces similitudes sont plus apparentes que réelles. La différence majeure, que l’on ne saurait assez souligner, est que Menem faisait partie d’une tendance péroniste néolibérale qui n’a connu aucune opposition pendant la première partie de son administration dans les années 1990 ; aujourd’hui, l’opposition est une coalition péroniste assez forte et beaucoup plus radicale que les péronistes du début des années 90. Autrement dit, le contexte politique est complètement différent.

L’autre différence principale est que, précisément en raison des effets durables du ménémisme, il reste très peu d’industries ou de services publics à privatiser en Argentine. Pour créer un taux de change plus stable, Menem a contracté une dette extérieure astronomique et a procédé à une braderie de tous les biens publics. Hormis Augusto Pinochet au Chili et Alberto Fujimori au Pérou, les années Menem furent véritablement l’une des expériences néolibérales les plus radicales jamais vues en Amérique latine. Le résultat est qu’aujourd’hui, à l’exception de la société énergétique publique YPF, il ne reste plus grand-chose à privatiser. Pourtant, Milei a fait connaître son intention de privatiser les quelques actifs publics restants, ignorant les résultats catastrophiques que cela entraînerait pour les Argentins ordinaires.

En outre, contrairement aux années 1990, l’Argentine est exclue de la plupart des marchés monétaires étrangers. En raison de la dette contractée sous Mauricio Macri, l’Argentine doit énormément d’argent aux institutions de prêt multilatérales et aux fonds d’investissement privés. L’actuel ministre de l’Économie, Luis Caputo, s’est rendu aux États-Unis avec une équipe, pensant qu’ils pourraient facilement négocier un accord pour obtenir les dollars dont ils avaient besoin pour dollariser l’économie. Ils sont revenus bredouille, car personne ne veut prêter à l’Argentine.

La seule chose qui est similaire est la question de l’inflation. Bien sûr, Milei compte certains membres de la vieille garde ménémiste dans son cabinet, et oui, il peut parler de privatisation et de libéralisation de l’économie ; Cependant, le point commun majeur dans les deux administrations est que l’inflation crée les conditions propices à une thérapie de choc. Ce n’est que lorsqu’il y aura hyperinflation qu’il sera possible de convaincre le peuple argentin que ce serait une bonne idée de dollariser l’économie – quelque chose qui s’inspire de ce qu’il a essayé de faire dans les années 1990.

La gauche argentine doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de s’engager dans la voie de la dollarisation. Une fois que vous avez dollarisé l’économie, vous avez effectivement verrouillé la porte et jeté la clé – il n’y a aucun moyen de revenir sur cette décision sans provoquer un chaos économique massif comme celui que l’Argentine a connu en 2001.

Il y a bien d’autres choses contre lesquelles la gauche devra lutter : la perte du pouvoir d’achat de la classe ouvrière, la privatisation des biens publics restants, etc. Mais tout cela n’est rien comparé à l’urgence de lutter contre le plan de Milei visant à dollariser l’économie. Si l’Argentine perd le peso, les conséquences seront désastreuses.

Si cela se produit, il sera impossible de poursuivre un programme de développement – ​​aucun pays dans l’histoire du monde ne l’a jamais fait sans pouvoir émettre sa propre monnaie. Même les États-Unis ont dû abandonner l’étalon-or pour maîtriser leurs crises constantes.

Non seulement vous perdez la capacité de créer une politique monétaire, mais vous vous retrouvez lié à des cycles économiques radicalement différents de ceux de votre propre économie nationale. Alors que toutes les économies émergentes dévalueront leur monnaie pour devenir « bon marché » dans l’économie mondiale, l’Argentine sera exclue de tout, sauf des formes les plus prédatrices de capitaux étrangers. La dollarisation pourrait assurer une certaine stabilité des prix et donner momentanément un certain pouvoir d’achat au peuple argentin, mais elle va directement à l’encontre de l’intérêt du développement de l’économie argentine. Il existe de nombreuses façons pour Milei de nuire au pays, mais les effets de la dollarisation se feraient sentir pendant des décennies.