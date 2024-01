Javier Milei fustige les dirigeants occidentaux dans un discours au WEF : ils ont « abandonné le modèle de liberté »

Le nouveau président argentin Javier Milei a fustigé les dirigeants occidentaux et mis en garde contre les dangers du « collectivisme » lors d’un discours prononcé mercredi lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM).

Les dirigeants du monde se sont réunis à Davos, en Suisse, à partir de lundi, où ils prononceront des discours et des tables rondes sur des questions allant de l’intelligence artificielle (IA) et des politiques climatiques aux guerres en cours entre l’Ukraine et la Russie, et entre Israël et le Hamas. En route vers Davos, Milei a déclaré qu’il assistait à la conférence du WEF pour plaider en faveur de la liberté, selon à CNBC.

“Aujourd’hui, je suis ici pour vous dire que le monde occidental est en danger”, a commencé Milei lors de la réunion du WEF. « Et il est en danger parce que ceux qui sont censés devoir défendre les valeurs de l’Occident sont récupérés par une vision du monde qui mène inexorablement au socialisme et donc à la pauvreté. »

« Malheureusement, au cours des dernières décennies, motivés par certains individus bien intentionnés prêts à aider les autres et par d’autres motivés par le désir d’appartenir à une classe privilégiée, les principaux dirigeants du monde occidental ont abandonné le modèle de liberté pour différentes versions de ce que nous appelons collectivisme », a ajouté Milei. « Nous sommes ici pour vous dire que les expériences collectivistes ne sont jamais la solution aux problèmes qui affligent les citoyens du monde. Au contraire, ils en sont la cause profonde.

Le président libertaire argentin a alors déclaré qu’il n’y avait pas mieux que son pays « pour témoigner de ces deux points ».

Javier Milei : « Nous sommes ici pour vous dire que les expériences collectivistes ne sont jamais la solution aux problèmes qui affligent les citoyens du monde. Au contraire, ils en sont la cause profonde. pic.twitter.com/x4GACiPzqN – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 17 janvier 2024

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION DAILYWIRE+

Milei a occupé le devant de la scène en Argentine l’année dernière, remportant une victoire choquante en novembre alors qu’il surfait sur une vague de sentiment contestataire. Il promis pour vider les agences gouvernementales fédérales et réduire les dépenses publiques d’environ 40 %, mettant en garde contre le taux d’inflation élevé de l’Argentine, qui a explosé à plus de 200 %, et les politiques socialistes qui mettent le pays dans une situation économique désastreuse.

Après son entrée en fonction, le président argentin dévalué la monnaie de son pays et fait pression pour abolir la banque centrale argentine et privatiser son système de retraite.

À la fin de son discours, Milei a ajouté : « Ne vous rendez pas devant l’avancée de l’État ! L’État n’est pas la solution ; l’État est le problème lui-même.

« Vive la liberté, bon sang ! il a dit.