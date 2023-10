Javier Milei, candidat à la présidence du parti La Libertad Avanza (Freedom Advances), prend la parole lors de l’événement de clôture de la campagne, le 18 octobre 2023. Alliance en images | Alliance en images | Getty Images

Les électeurs argentins se rendront aux urnes dimanche pour ce qui est largement considéré comme la course présidentielle la plus ouverte depuis le retour du pays à la démocratie il y a 40 ans. Le premier tour du scrutin présidentiel fait suite à la victoire surprise du candidat d’extrême droite Javier Milei, un outsider libertaire qui s’est engagé à dollariser l’économie, à abolir la banque centrale du pays et à réduire fortement les dépenses de l’État. Milei, un économiste de 52 ans souvent comparé à l’ancien président américain Donald Trump ou à l’ex-dirigeant brésilien Jair Bolsonaro, est le candidat à battre après avoir recueilli le plus de voix aux primaires du 13 août. Milei représente le parti La Libertad Avanza. Ses principaux rivaux sont l’actuel ministre de l’Économie, Sergio Massa, qui représente la coalition au pouvoir, l’Union pour la Patrie, et l’ancienne ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, de la coalition de centre-droit Juntos por el Cambio. Cette compétition très disputée survient alors que la troisième économie d’Amérique latine est en proie à une profonde crise économique. Le pouvoir d’achat de la nation sud-américaine a été ravagé par un taux d’inflation annuel de 138%alors que deux Argentins sur cinq vivent désormais dans la pauvreté et des zones agricoles clés ont été touchées par une sécheresse historique.

Quel que soit le vainqueur, ils hériteront tous de la même économie. C’est le problème. Jiména Blanco Responsable des Amériques chez Verisk Maplecroft

Les analystes du cabinet de conseil en risques politiques Verisk Maplecroft ont déclaré à CNBC que le prochain vote en Argentine était essentiellement une course à trois entre Milei, Massa et Bullrich, et nécessiterait probablement un second tour le mois prochain pour déterminer le prochain président du pays. Quant au résultat du vote, cependant, les analystes ont déclaré qu’il s’agissait essentiellement d’une hypothèse. « C’est une question très difficile en termes de perspectives. La seule chose sur laquelle nous sommes plus confiants est la nécessité d’un deuxième tour », a déclaré à CNBC Jimena Blanco, responsable des Amériques chez Verisk Maplecroft. « C’est probablement, je dirais, l’élection la plus incertaine à laquelle l’Argentine ait été confrontée depuis le retour à la démocratie », a-t-elle ajouté.

(De gauche à droite) Patricia Bullrich, candidate à la présidentielle pour Juntos Por el Cambio, salue ses partisans aux côtés du candidat à la vice-présidence Luis Petri et de l’ancien président argentin Mauricio Macri lors de son rassemblement présidentiel de clôture le 19 octobre 2023 à Lomas de Zamora, Argentine. Marcos Brindicci | Actualités Getty Images | Getty Images

Mariano Machado, analyste principal pour les Amériques chez Verisk Maplecroft, a fait écho au point de vue de Blanco, soulignant que les sondeurs argentins ont été surpris à plusieurs reprises ces dernières années. La victoire surprise de Milei aux primaires, qui est généralement un bon indicateur du vainqueur du vote présidentiel, ressemble à l’incapacité des sondeurs à prédire une défaite écrasante de l’ancien président Mauricio Macri quatre ans plus tôt. « Je pense que cela va au-delà de l’incertitude », a déclaré Machado. « C’est comme essayer de naviguer dans la brume, mais tous les instruments dont vous disposez sont soit cassés, soit totalement peu fiables. »

Milei contre Massa ?

Il est peu probable que la course au remplacement du président argentin Alberto Fernández, qui ne brigue pas sa réélection, se décide ce week-end. Au lieu de cela, les deux premiers candidats du vote de dimanche devraient se présenter au second tour le 19 novembre. Pour qu’un candidat l’emporte dimanche, il doit obtenir plus de 45 % des voix ou plus de 40 % avec une avance de plus de 10 points sur le candidat arrivé en deuxième position. Le vainqueur du vote gouvernera pendant les quatre prochaines années, jusqu’à fin 2027. « Quel que soit le vainqueur, ils hériteront tous de la même économie. C’est là le problème », a déclaré Blanco de Verisk Maplecroft.

Sergio Massa, ministre argentin de l’Économie et candidat présidentiel du parti Unité pour la patrie, s’exprime lors d’un rassemblement de clôture de campagne à Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 18 octobre 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images