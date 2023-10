Javier Milei, admirateur de Trump et de Bolsonaro, mène la course à la présidentielle en Argentine

Javier Milei, le favori de la course à la présidentielle argentine, fait des gestes lors de son rassemblement de clôture de campagne mercredi à Buenos Aires. (Juan Ignacio Roncoroni/EPA-EFE/Shutterstock)

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

BUENOS AIRES — Le son d’un shofar a résonné dans l’arène. Un écran géant montrait des bombes atomiques détruisant des villes. Puis l’image d’un lion en flammes est apparue et des milliers de jeunes hommes ont crié. La star du spectacle était arrivée : Javier Milei, l’homme en tête de la course pour devenir le prochain président de l’Argentine.

«Je suis le roi – le roi lion», chantait l’économiste aux cheveux souples de sa voix rauque. Ses supporters l’ont rejoint pour chanter sa réécriture de la chanson argentine « Panic Show ».

« Ne me fuis pas ; Je suis le roi d’un monde perdu. Je suis le roi et je te dévorerai. La caste entière est mon appétit.

La victoire surprise d’un libertaire admiratif de Trump aux primaires bouleverse l’Argentine

La plupart des milliers de personnes qui ont rempli la Movistar Arena mercredi pour le rassemblement de clôture de la campagne de Milei étaient des hommes, pour la plupart jeunes, et tous apparemment en colère.

En colère contre un establishment de gauche qui n’a pas réussi à contrôler la spirale de l’inflation et la stagnation économique. En colère contre un gouvernement qui a laissé leur monnaie chuter et leurs revenus disparaître.

Les jeunes sont une force politique en Argentine. Les jeunes femmes d’ici étaient en première ligne des manifestations massives en faveur de la « vague verte » pour le droit à l’avortement qui s’est répandue à travers l’Amérique latine. Ils ont a mené une campagne pour un espagnol inclusif sur le genre et a contribué à ramener au pouvoir le mouvement populiste des anciens dirigeants argentins Juan et Eva « Evita » Perón.

Aujourd’hui, après que le gouvernement péroniste d’Alberto Fernández et Cristina Kirchner n’a pas réussi à enrayer le déclin économique du pays, une nouvelle force au sein de la génération Z argentine apparaît.

Cette fois, ce sont les jeunes hommes qui sont en première ligne. Milei parle pour eux.

Avec ses vidéos virales TikTok déchaînées contre la « caste politique » et évangélisant ses idées de libre marché, le député de 52 ans a touché une corde sensible parmi une génération de jeunes qui ont du mal à entrer sur le marché du travail.

Admirateur de Trump et de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, Milei fait campagne sur une version argentine de « Drain the Swamp ». Son style agressif, ses commentaires farfelus et sa présentation inhabituelle – il affirme ne pas s’être brossé ces cheveux depuis des années – ont attiré des millions de téléspectateurs vers ses vidéos et perturbé la politique traditionnelle.

Il a qualifié le pape François – l’ancien archevêque argentin de Buenos Aires Jorge Bergoglio, premier pontife sud-américain – de « méchant » gauchiste. Le changement climatique, dit-il, est un « mensonge socialiste ». Il organiserait un référendum pour annuler la loi vieille de trois ans qui légalisait l’avortement. Il a appelé à la création d’un marché pour la vente d’organes.

Mais il a également proposé aux Argentins frustrés de rompre avec le statu quo : il a proposé de fermer la banque centrale, dollariser l’économie et imposer une « tronçonneuse » aux dépenses publiques.

L’économie argentine s’effondre. Voici encore les péronistes.

Les sondages montrent que Milei est en tête des cinq candidats à l’élection présidentielle de dimanche. S’il gagne, ce sera probablement grâce à la jeunesse du pays. Les électeurs âgés de 18 à 29 ans représentent un quart de l’électorat et les sondages montrent qu’ils sont massivement enclins à voter pour l’iconoclaste. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes hommes.

L’un de ces jeunes hommes est Juan Cruz Coronel, 21 ans, volontaire du parti libertaire de Milei dans la ville de Rosario. L’étudiant en sciences politiques est entré dans le rassemblement avec un drapeau Milei drapé sur son dos comme une cape.

Coronel a grandi en regardant les provocateurs de droite nord-américains Jordan Peterson, Ben Shapiro et Milo Yiannopoulos sur une chaîne YouTube qui traduisait leurs propos en espagnol. « Ils ont joué un rôle fondamental dans mon éveil idéologique », a-t-il déclaré. Mais sa plus grande inspiration a été Trump.

« Nous avons arrêté d’écouter les intellectuels pour écouter les politiciens », a déclaré Coronel.

« Alors que tout le monde était concentré sur les revendications féministes et les droits des homosexuels, une génération commençait lentement à s’intéresser à Javier Milei. »

Un candidat peu conventionnel

Bien avant que Milei puisse remplir une salle de concert à Buenos Aires, il a joué le rôle de gardien de but de l’équipe de football Chacarita Juniors de deuxième division et le rôle de Mick Jagger dans un groupe hommage aux Rolling Stones. Un ancien gardien de but d’une équipe de football locale.

Il décide de devenir économiste en 1989 alors les premiers jours de l’hyperinflation en Argentine. Il a travaillé comme analyste des risques pour Corporacion America, propriété de l’un des milliardaires argentins, avant de se lancer dans la télévision en tant qu’invité régulier d’émissions.

Les idées non conventionnelles et le style impétueux de Milei – des diatribes parsemées d’insultes personnelles – ont été un succès télévisé. Alors que le peso plongeait et que l’inflation montait en flèche, ses théories économiques ont commencé à trouver un public.

Il a été élu au Congrès en 2021 sur la base de sa promesse de démolir l’élite politique. Il a acquis une notoriété nationale en tirant au sort chaque mois son salaire du Congrès.

Milei se décrit comme un libéral-libertaire ou un miniarchiste. Il est partisan de limiter le gouvernement à quelques fonctions – idéalement, uniquement à la sécurité et à la justice – un État veilleur de nuit.

Il tire son salaire au sort. Il pourrait être le prochain président de l’Argentine.

Il promet de réduire le nombre de ministères fédéraux de 18 à huit. Il applique ses idées de libre marché à presque tout – il propose d’assouplir les restrictions sur les armes à feu pour « maximiser le coût du vol » – et de laisser la main invisible du marché faire le reste.

L’économiste Alberto Benegas Lynch, que Milei a qualifié de père du libéralisme argentin, a ouvert son rassemblement.

« Parfois, je dois me pincer pour me demander si je vis un rêve ou si c’est une réalité », a-t-il déclaré au Washington Post. « Parce que ce que propose Javier Milei en politique n’a pas été entendu en Argentine depuis 80 ans. »

La vie personnelle de Milei ? Il possède quatre dogue, chacun pesant plus de 170 livres et portant le nom d’un économiste renommé.

En 2017, alors que son chien Conan était en déclin, il avait convaincu un laboratoire américain de produire quatre clones de Conan, selon Raymond Page, l’un des fondateurs du laboratoire PerPETuate.

Milei a dédié sa victoire aux primaires à ses « enfants à quatre pattes ». Mais il reste proche du défunt Conan. Après sa mort, il a demandé l’aide d’un médium pour communiquer avec le chien décédé, selon une personne proche du sujet. « Finalement, ce qui le dérangeait à ce moment-là a été résolu », a déclaré la personne.

Tout en remerciant son équipe lors du rassemblement électoral de mercredi soir, il a qualifié ses chiens de « meilleurs stratèges du monde ».

La foule a applaudi tandis que l’économiste à lunettes riait dans le micro.

La politique pour la génération TikTok

L’originalité de Milei est peut-être exactement la raison pour laquelle la génération Z est si fascinée par lui. C’est une génération qui a soif d’authenticité, a déclaré l’analyste politique argentine Ana Iparraguirre. «Ils voient ce type dire les choses telles qu’elles sont», a-t-elle déclaré. « Je n’aime peut-être pas qu’il vende des armes dans les rues, mais au moins, ce type ne fait pas semblant. »

La plupart de ses 1,4 million de followers sur TikTok ont ​​moins de 24 ans, selon son équipe des réseaux sociaux. Iñaki Gutierrez, un bénévole non rémunéré de 22 ans qui gère son TikTok, a déclaré que Milei avait réussi à remporter les primaires dans des provinces reculées « où nous n’avions même pas mis les pieds ». « TikTok était la réponse », a déclaré Gutierrez.

Le site de médias sociaux à la croissance la plus rapide d’Amérique latine a contribué à l’élection d’une vague de présidents millénaires dans la région, dont Nayib Bukele au Salvador et, la semaine dernière, Daniel Noboa en Équateur.

Les publications de Milei sur TikTok offrent aux électeurs de la génération Z un moyen de se rebeller contre un système qui, selon eux, ne fait pas grand-chose pour eux.

Contrairement à leurs frères et sœurs aînés ou à leurs parents, ils ne sont pas assez vieux pour se souvenir des premières années de croissance économique sous le président Néstor Kirchner ou son épouse, l’ancienne présidente et actuelle vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner. Selon un récent sondage, plus de 65 pour cent des jeunes électeurs déclarent qu’ils quitteraient l’Argentine s’ils le pouvaient.

« Ils ont le sentiment qu’ils n’ont pas d’avenir », a déclaré Iparraguirre. « Si vous n’avez rien à perdre, autant essayer quelque chose de différent. »

Agustín Fragoso, 24 ans, possède un petit commerce de viande et de poulet. Ses ventes ont chuté alors que ses prix ont plus que triplé. Les clients qui achetaient autrefois deux kilos de milanesas en achètent désormais un demi-kilo. Il vote pour Milei dans l’espoir de pouvoir redresser l’économie.

La petite amie de Fragoso, Victoria Alegre, 23 ans, qui marchait avec lui dans un centre commercial de Buenos Aires cette semaine, a déclaré qu’elle pensait que Milei était un machiste qui pourrait faire reculer les droits des femmes. Fragoso a déclaré qu’il n’aimait pas non plus la façon dont Milei parlait du féminisme. Mais il est prêt à l’ignorer, a-t-il dit, pour tenter sa chance sur quelque chose, n’importe quoi, de différent.

À la Movistar Arena, les fans de Milei portaient des scies à chaîne jouets ou distribuaient de faux dollars américains imprimés avec le visage de Milei. Certains portaient des chapeaux Make America Great Again.

« Ils ont dit que nous étions dangereux et que nous devions nous taire », a crié Milei. « Mais nous sommes là, nous avons mené la bataille et nous allons gagner !