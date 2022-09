Javier Hernandez de LA Galaxy prend en charge le coûteux échec du stylo Panenka

L’attaquant du LA Galaxy Javier “Chicharito” Hernandez s’est excusé pour une tentative ratée de Panenka qui a vu son équipe se contenter d’un match nul 2-2 avec le Sporting Kansas City dimanche à Carson, en Californie.

Après avoir marqué deux fois dans le match, dont un penalty à la 88e minute, l’attaquant mexicain a parié avec un Panenka sur un coup de pied à la 97e minute qui a été facilement sauvé par le gardien adverse John Pulskamp, ​​refusant au Galaxy un vainqueur du match.

John Pulskamp a lu l’esprit de Chicharito. 🤯 A refusé le tour du chapeau et le vainqueur du temps d’arrêt depuis le point de penalty. pic.twitter.com/Ov6zbnOiyh – Ligue majeure de football (@MLS) 5 septembre 2022

“Je suis désolé, bien sûr que je suis désolé”, a déclaré Hernandez lors de la conférence de presse d’après-match. “J’ai fait une énorme erreur et j’en assumerai la responsabilité.

“Mon instinct a pris le dessus. Au Mexique on dit ‘me jugo una mala pasada’ [it played a trick on me]”, a ajouté Hernandez, qui a marqué les 200e et 201e buts de sa carrière en club avant le penalty raté.

Avec le Galaxy assis juste à l’extérieur des positions éliminatoires de la MLS à la huitième place du tableau de la Conférence Ouest, l’entraîneur-chef du Galaxy, Greg Vanney, a exprimé sa désapprobation de la décision de son attaquant vedette, mais a déclaré que l’équipe devait passer à autre chose.

“C’était la mauvaise décision. La mauvaise décision. Il [Chicharito] sait cela. Il sait ce que je ressens. Il sait ce que ressentent ses coéquipiers”, a déclaré Vanney. “Nous devons simplement continuer à avancer, et nous avons finalement perdu une occasion là-bas.”

Bien qu’ils soient invaincus lors de leurs cinq derniers matches, Vanney et ses joueurs ont été incapables de conserver leur avance lors de trois de ces apparitions. Le Galaxy a maintenant six matchs à jouer pour éviter une éventuelle troisième saison consécutive sans qualification en séries éliminatoires.

Le prochain match pour Hernandez et ses coéquipiers est un match à l’extérieur contre le Nashville SC (quatrième dans l’Ouest) le 10 septembre.