Javier et Astros lancent le 2e sans coup sûr de l’histoire de la Série mondiale dans une victoire de 5-0 contre les Phillies – Kelowna Capital News

Cristian Javier et l’enclos des releveurs de Houston se sont combinés sur le deuxième sans coup sûr de l’histoire des World Series, faisant taire une formation en plein essor et un stade de baseball bruyant alors que les Astros ont blanchi les Phillies de Philadelphie 5-0 mercredi soir pour égaliser le match à deux matchs chacun.

Le seul précédent sans coup sûr de la Série mondiale était un match parfait de Don Larsen des Yankees de New York contre les Dodgers de Brooklyn en 1956.

Javier et trois releveurs n’étaient pas parfaits, mais ils étaient proches. De plus, ils l’avaient déjà fait auparavant: Javier, le partant d’un sans coup sûr combiné contre les Yankees de New York en juin, a été retiré avec un sans coup sûr en cours après 97 lancers cette fois.

Bryan Abreu, Rafael Montero et Ryan Pressly ont chacun suivi avec une manche sans coup sûr, assurant que le championnat de cette année sera décidé ce week-end au Minute Maid Park.

Le quatuor de lanceurs a posé avec le receveur Christian Vazquez près de la pirogue visiteuse quelques instants après le match, chacun mettant une main sur le ballon pour une photo.

Le match 5 aura lieu jeudi soir à Philadelphie. L’as des Astros, Justin Verlander, poursuivra à nouveau cette première victoire insaisissable des World Series lorsqu’il affrontera Noah Syndergaard.

Ils ne peuvent qu’espérer lancer aussi bien que Javier.

Au moment où le droitier de 25 ans de la République dominicaine est sorti, le seul frappeur du côté de Philadelphie qui s’est présenté sur le tableau de bord était le rocker Bruce Springsteen, photographié entouré de fans des Phillies.

Et quelques manches plus tard, alors que les fans commençaient à quitter Citizens Bank Park, il y avait en fait des huées pour la star des séries éliminatoires Bryce Harper et les Phillies. La première dame Jill Biden, une fan notoire des Phillies, faisait partie de la foule de 45 693 personnes qui n’avaient pas grand-chose à dire.

Alex Bregman a livré le coup sûr dont Houston avait désespérément besoin, un doublé de deux points dans une cinquième manche de cinq points, et c’était suffisant pour les Astros.

Complètement en charge, Javier a frappé neuf, a marché deux et n’a pratiquement pas permis de contact fort. Il a apprivoisé un club qui avait été 6-0 à domicile cette séries éliminatoires tout en frappant 17 circuits, dont un record de la série égalant cinq dans un match 7-0 dans le match 3.

Très immobile sur le monticule, Javier s’est taillé son propre coin tranquille au milieu de la tempête des Phillies. Reculant sur l’herbe, redressant son chapeau, frottant le ballon, prenant de grandes respirations, il avança à son rythme.

L’année prochaine, Javier ne pourra pas travailler tout à fait de cette façon. La Major League Baseball institue une horloge de lancement – ​​15 secondes à lancer avec les bases vides, 20 avec quelqu’un sur la base – et Javier a souvent dépassé ces limites ce soir-là, attirant les huées d’une foule avide d’action.

En tout cas, ça a marché au début.

Lorsque Javier a tenu les Phillies sans but pendant les trois premières manches, ce n’était pas un mince exploit. Aucun lanceur visiteur n’avait fait cela pendant les séries éliminatoires dans ce stade rebondissant.

Lors du dernier départ de Javier, il a blanchi les Yankees sur un coup sûr en 5 1/3 manches dans le Bronx lors de la AL Championship Series.

Cette performance de Javier est survenue un an après l’élimination d’Ian Anderson d’Atlanta après avoir lancé cinq manches sans coup sûr contre Houston.

THE ASSOCIATED PRESS

Comme nous sur Facebook et suivre nous sur Twitter

MLB