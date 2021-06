Javier ‘Chicharito’ Hernandez sur la liste préliminaire de la Gold Cup du Mexique; Rogelio Funes Mori aussi

Javier « Chicharito » Hernandez fait partie de la liste préliminaire du Mexique pour la Gold Cup de la CONCACAF du mois prochain, qui comprend également l’attaquant de Monterrey Rogelio Funes Mori.

Ce serait la première convocation potentielle de Hernandez en près de deux ans, le meilleur buteur de tous les temps du Mexique apparaissant pour la dernière fois lors d’un match amical contre les États-Unis en septembre 2019.

Funes Mori a récemment obtenu sa citoyenneté mexicaine, ce qui lui permet de déposer une demande de transfert unique depuis l’Argentine pour représenter El Tri. Né à Mendoza et partiellement élevé aux États-Unis, Funes Mori a fait une apparition pour L’Albiceleste en 2012.

L’ancien homme de 30 ans de River Plate a été considéré comme une option viable n ° 9 pour le Mexique alors que Raul Jimenez reste hors de combat en raison d’une blessure au crâne subie en novembre. Depuis son arrivée à Rayados en 2015, Funes Mori a marqué 121 buts dans toutes les compétitions, les aidant à remporter le titre Liga MX Apertura 2019 et la Ligue des champions CONCACAF 2019.

Hernandez a déclaré à plusieurs reprises qu’il était prêt à jouer à nouveau pour le Mexique, mais qu’il appartenait au sélectionneur mexicain Gerardo « Tata » Martino de le sélectionner pour l’équipe finale. L’attaquant de LA Galaxy connaît une saison exceptionnelle lors de sa deuxième année dans la Major League Soccer, marquant sept buts et fourni une passe décisive en sept matchs.

« En ce qui concerne l’équipe nationale mexicaine, comme je l’ai déjà dit, c’est un honneur d’être pris en considération, mais il est trop tôt pour parler de ce sujet et je n’ai parlé de rien à Gerardo Martino », a déclaré Hernandez plus tôt cette semaine.

Les équipes doivent soumettre leurs listes de 23 joueurs avant le 30 juin. Une équipe peut remplacer un joueur blessé jusqu’à un jour avant son premier match.

Parmi les autres joueurs notables de la liste figurent le gardien du Club America Guillermo Ochoa, l’ailier de Porto Jesus « Tecatito » Corona, le dangerman de Naples Hirving « Chucky » Lozano, le défenseur de l’Ajax Amsterdam Edson Alvarez, le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Hector Herrera et le duo du Real Betis Andres Guardado et Diego Lainez . Tous ces joueurs ont participé à la défaite 3-2 contre l’USMNT lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF le 6 juin.

Le Mexique cherche à défendre son titre de la Gold Cup en battant les États-Unis 1-0 à Chicago lors de l’édition 2019.

Le Mexique affrontera Curaçao, El Salvador et un qualifié sont dans le groupe A lorsque la phase de groupes débutera le 10 juillet. Le groupe B verra les États-Unis, la Martinique, le Canada et un match de qualification ; Le Costa Rica, la Jamaïque, le Suriname et un qualifié sont dans le groupe C ; et la Grenade, le Honduras, le Panama et l’invité Qatar sont dans le groupe D.

Les deux premières nations de chaque groupe avancent. La finale aura lieu le 1er août à Las Vegas.

LISTE PRÉLIMINAIRE DU MEXIQUE

Gardiens de but: Rodolfo Cota (León), Hugo González (Bravos de Ciudad Juárez), Guillermo Ochoa (América), Jonathan Orozco (Tijuana), Alfredo Talavera (Pumas).

Défenseurs : Kevin Álvarez (Pachuca), Edson Álvarez (Ajax), Jesús Alberto Angulo (Atlas), Néstor Araujo (Celta de Vigo), Gerardo Arteaga (Genk), José Joaquín Esquivel (Bravos), Víctor Guzmán (Xolos), Vladimir Loroña (Xolos) ), Alejandro Mayorga (Chivas), César Montes (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), Alan Mozo (Pumas), Diego Reyes (Tigres), Luis Rodriguez (Tigres), Osvaldo Rodríguez (León), Luis Romo (Cruz Azul) , Carlos Salcedo (Tigres), Jorge Sánchez (Amérique), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Johan Vásquez (Pumas).

Milieu de terrain : Érick Aguirre (Pachuca), Jesús Ricardo Angulo (Chivas), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Fernando Beltrán (Chivas), Alan Cervantes (Santos Laguna), Luis Chávez (Pachuca), Sebastián Córdova (Amérique), Jonathan Dos Santos (Los Angeles Galaxy), Jesús Gallardo (Monterrey), Andrés Guardado (Real Betis), Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven), Héctor Herrera (Atletico Madrid), Diego Lainez (Real Betis), Miguel Layún (América), Érik Lira (Pumas), Orbelín Pineda (Cruz Azul), José Rodríguez (León), Carlos Rodríguez (Monterrey), Jairo Torres (Atlas).

En avant : Efraín Álvarez (Galaxy), Uriel Antuna (Chivas), Jesus Corona (Porto), Roberto de la Rosa (Pachuca), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Santiago Giménez (Cruz Azul), Javier Hernández (Galaxy), Hirving Lozano (Napoli) , José Juan Macías (Chivas), Henry Martín (América), Rodolfo Pizarro (Inter Miami), Alan Pulido (Sporting Kansas City), Marcel Ruíz (Tijuana), Érick Sánchez (Pachuca), Alexis Vega (Chivas), Alejandro Zendejas ( Necaxa).