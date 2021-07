Javier ‘Chicharito’ Hernandez absent, Rogelio Funes Mori entrant

Javier « Chicharito » Hernandez a été exclu de la liste finale du Mexique pour la Gold Cup de la CONCACAF, tandis que l’attaquant de Monterrey Rogelio Funes Mori a fait l’équipe de 23 joueurs.

La dernière convocation de Hernandez remonte à près de deux ans, le meilleur buteur de tous les temps du Mexique apparaissant lors d’un match amical contre les États-Unis en septembre 2019.

Funes Mori a récemment obtenu sa nationalité mexicaine, ce qui lui permet de déposer une demande de transfert unique depuis l’Argentine pour représenter El Tri. Né à Mendoza et partiellement élevé aux États-Unis, Funes Mori a fait une apparition pour L’Albiceleste en 2012.

L’ancien homme de 30 ans de River Plate a été considéré comme une option viable n ° 9 pour le Mexique alors que Raul Jimenez reste hors de combat en raison d’une blessure au crâne subie en novembre. Depuis son arrivée à Rayados en 2015, Funes Mori a marqué 121 buts dans toutes les compétitions, les aidant à remporter le titre Liga MX Apertura 2019 et la Ligue des champions CONCACAF 2019.

Les autres joueurs clés de la liste de 23 joueurs de Gerardo « Tata » Martino sont Hirving « Chucky » Lozano de Napoli, Jesus « Tecatito » Corona de Porto et Hector Herrera de l’Atletico Madrid.

Guillermo Ochoa, Henry Martin et Luis Romo sauteront la Gold Cup pour être les trois joueurs majeurs de l’équipe olympique mexicaine.

Les autres joueurs notables qui manqueront la Gold Cup sont Andres Guardado (blessure à la cuisse) et son coéquipier du Real Betis Diego Lainez, qui sera aux Jeux olympiques.

Trois joueurs de la MLS – Alan Pulido du Sporting Kansas City et le duo de LA Galaxy Jonathan dos Santos et Efrain Alvarez – figurent également sur la liste de la Gold Cup.

Le Mexique cherche à défendre son titre de la Gold Cup en battant les États-Unis 1-0 à Chicago lors de l’édition 2019.

Le Mexique affrontera Curaçao, El Salvador et un qualifié sont dans le groupe A lorsque la phase de groupes débutera le 10 juillet. Le groupe B verra les États-Unis, la Martinique, le Canada et un match de qualification ; Le Costa Rica, la Jamaïque, le Suriname et un qualifié sont dans le groupe C ; et Grenade, le Honduras, le Panama et l’invité invité Qatar sont dans le groupe D.

Les deux premières nations de chaque groupe avancent. La finale aura lieu le 1er août à Las Vegas.

ÉQUIPE DE LA COUPE D’OR DU MEXIQUE

Gardiens de but : Rodolfo Cota (Leon), Jonathan Orozco (Tijuana), Alfredo Talavera (Pumas)

Défenseurs: Kevin Alvarez (Pachuca), Nestor Araujo (Celta Vigo), Jesus Gallardo (Monterrey), Hector Moreno (Monterrey), Luis Rodriguez (Tigres), Osvaldo Rodriguez (Leon), Carlos Salcedo (Tigres), Gilberto Sepulveda (Chivas de Guadalajara) )

Milieu de terrain : Edson Alvarez (Ajax), Efrain Alvarez (LA Galaxy), Alan Cervantes (Santos Laguna), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Erick Gutierrez (PSV), Hector Herrera (Atletico Madrid), Orbelin Pineda (Cruz Azul), Erick Sanchez (Pachuca)

En avant : Jesus Corona (Porto), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Hirving Lozano (Napoli), Alan Pulido (Sporting Kansas City)