Javier Bardem se réjouit de la remise des distinctions honorifiques de San Sebastian à Penélope Cruz

Le trésor national espagnol Javier Bardem est devenu ému vendredi soir alors qu’il s’extasiait sur sa femme, Penélope Cruz, tout en acceptant son Donostia Lifetime Achievement Award au Festival du film de Saint-Sébastien 2024.

Bardem, qui a eu des rôles principaux dans Dune : Deuxième partie, Il n’y a pas de pays pour les vieux — qui lui a valu un Oscar — et Chute du cielparmi une myriade de projets espagnols célèbres comme Œufs d’or et Le détective et la morta reçu le prix des mains de ses frères et sœurs, Monica et Carlos Bardem, qui ont rendu hommage à leur frère au Théâtre Kursaal lors du gala d’ouverture.

Bardem a fait référence à sa victoire au Silver Shell du meilleur acteur il y a 30 ans, presque jour pour jour, en 1994. « Ce fut le début d’une grande amitié avec ce magnifique festival du film qui m’a tant donné personnellement et professionnellement », a déclaré l’acteur.

« Saint-Sébastien est un endroit où j’ai reçu il y a 30 ans un prix que je n’arrive toujours pas à croire et que je reçois aujourd’hui de la part de mon frère et de ma sœur que j’aime et que j’admire. » Il en a profité pour rendre hommage à sa famille : « Ils m’ont éduqué à une époque où ma mère devait travailler 24 heures sur 24. (…) Si je suis encore en vie physiquement, pas seulement spirituellement et émotionnellement, c’est grâce à mon frère et à ma sœur qui ont pris soin de moi, qui m’ont donné leur attention et leur amour. »

Il a ajouté : « Je veux dédier ce prix à quatre personnes : ma mère, qui est présente, elle est ici dans la salle et elle est heureuse, je peux le sentir. »

Mais les plus grands cris de joie de la foule ont été suscités lorsque Bardem a parlé franchement de son amour pour sa femme, Cruz, qu’il a épousée en 2010 : « Et à une femme que j’aime et avec qui j’ai partagé une vie, je veux remercier et exprimer ma profonde gratitude pour l’être humain que tu es et la façon dont tu peux être responsable de la vie, de la vie de tes enfants, de la vie de ta famille, de ta mère, de tes amis, de la vie des autres, des nombreuses personnes que tu ne connais pas et pour lesquelles tu souffres et dont tu prends soin et sans aucun doute de la vie de ce monsieur qui est ici, qui t’aime et te remercie beaucoup pour cela. » Il a rapidement remercié leurs deux enfants, Leo et Luna.

Cruz a souri à son mari tandis qu’il lui envoyait des baisers en direction de son siège. Le couple est arrivé main dans la main sur le tapis rouge pour l’événement.

Bardem a conclu son discours en remerciant le festival du film et en quittant la scène sous des applaudissements nourris vendredi soir. Il devait recevoir son prix l’année dernière mais a été contraint de reporter sa venue en raison de la grève des acteurs de la SAG-AFTRA.

Le 72e Festival du Film de Saint-Sébastien s’ouvre avec le film d’Audrey Diwan Emmanuellese déroule du 20 au 28 septembre.