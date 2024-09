Javier Bardem dit les choses les plus douces à propos de sa femme Penelope Cruz en acceptant un prix au Festival du film de Saint-Sébastien | Javier Bardem, Penelope Cruz | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Javier Bardem avait les choses les plus douces à dire à propos de sa femme Pénélope Cruz tout en étant honoré d’un Lifetime Achievement Award.

L’acteur oscarisé a remercié sa femme lors de son discours d’acceptation à la Festival international du film de Saint-Sébastien 2024 le vendredi soir (20 septembre) à Saint-Sébastien, en Espagne.

La cérémonie a eu lieu presque exactement 30 ans après Javier a remporté le prix du meilleur acteur au festival pour le film Jours numérotés.

Pénélope semblait pleurer pendant le discours alors qu’elle envoyait des baisers à Javier de son siège.

Continuez à lire pour en savoir plus…

« À une femme que j’aime et avec qui j’ai partagé une vie, je veux remercier et exprimer ma profonde gratitude pour l’être humain que tu es et la façon dont tu peux être responsable de la vie, de la vie de tes enfants, de la vie de ta famille, de ta mère, de tes amis, de la vie des autres, des nombreuses personnes que tu ne connais pas pour lesquelles tu souffres et dont tu prends soin et sans aucun doute de la vie de ce monsieur qui est là, qui t’aime et te remercie beaucoup pour cela », a déclaré Javier sur scène (via THR).

Javier et Pénélope sont l’un des quatre couples hollywoodiens à avoir réussi cet exploit impressionnant !

POUR VOTRE INFORMATION: Pénélope porte Chanel.